Викладач луцького вишу погорів на хабарі. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:13
У Луцьку завідувач військової кафедри одного з вишів Волині системно вимагав у студентів гроші.
Правоохоронці викрили на хабарах завідувача військової кафедри одного з вищих навчальних закладів Волинської області, - повідомили у прес-службі СБУ у Волинській області.
Виявилося, що полковник системно вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу.
Розмір «данини» складав від двохсот до п’ятисот доларів США з кожного.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час одержання двохсот американських доларів – другої частини неправомірної вигоди.
Раніше співробітники СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі сто доларів США.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
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Правоохоронці викрили на хабарах завідувача військової кафедри одного з вищих навчальних закладів Волинської області, - повідомили у прес-службі СБУ у Волинській області.
Виявилося, що полковник системно вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу.
Розмір «данини» складав від двохсот до п’ятисот доларів США з кожного.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час одержання двохсот американських доларів – другої частини неправомірної вигоди.
Раніше співробітники СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі сто доларів США.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Брехня, систематичного вимагання не було
Повністю згідний з автором попереднього коментаря,не було систематичного вимагання,просто окремі особи які нічого не вчили,нічого не здавали рішили зробити підставу!!
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