Викладач луцького вишу погорів на хабарі. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку завідувач військової кафедри одного з вишів Волині системно вимагав у студентів гроші.Правоохоронці викрили на хабарах завідувача військової кафедри одного з вищих навчальних закладів Волинської області, - повідомили у прес-службі СБУ у Волинській області.Виявилося, що полковник системно вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу.Розмір «данини» складав від двохсот до п’ятисот доларів США з кожного.Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час одержання двохсот американських доларів – другої частини неправомірної вигоди.Раніше співробітники СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі сто доларів США.У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.