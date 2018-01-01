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Викладач луцького вишу погорів на хабарі. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Викладач луцького вишу погорів на хабарі. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку завідувач військової кафедри одного з вишів Волині системно вимагав у студентів гроші.

Правоохоронці викрили на хабарах завідувача військової кафедри одного з вищих навчальних закладів Волинської області, - повідомили у прес-службі СБУ у Волинській області.

Виявилося, що полковник системно вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу.

Розмір «данини» складав від двохсот до п’ятисот доларів США з кожного.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час одержання двохсот американських доларів – другої частини неправомірної вигоди.

Раніше співробітники СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі сто доларів США.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Викладач луцького вишу погорів на хабарі. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Викладач луцького вишу погорів на хабарі. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Викладач луцького вишу погорів на хабарі. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО



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Теги: хабар, ВНЗ, виш, освіта, гроші, кримінал
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Коментарі 2
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Брехня, систематичного вимагання не було
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Повністю згідний з автором попереднього коментаря,не було систематичного вимагання,просто окремі особи які нічого не вчили,нічого не здавали рішили зробити підставу!!
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