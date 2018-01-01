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У волинській лікарні відповіли на «претензії» до якості їжі

У волинській лікарні відповіли на «претензії» до якості їжі
У Волинській обласній клінічній лікарні медики прокоментували «претензії» до якості харчування, які опублікували у соціальній мережі - у медзакладі на їжу одного хворого на день виділяють менше 8-ми гривень.

Про це 27 липня розповів в.о головного лікаря Іван Сидор.

За словами посадовця, на харчування одного хворого у лікарні на день виділяють 7 гривень 84 копійки. Цю суму треба розділити на 3-разове харчування, а для хворих з гастроентерології взагалі - на 4 прийоми їжі.

«Кожного дня даємо шматочок м'яса, масло, спред – ну ми не будемо купувати масло по 35, бо тоді нічого не зможемо дати. Тим більше, для хворих входить в дієтологію спред – воно рослинного походження, їм не треба багато жирів і це навпаки дуже добре... Кожен день даємо молоко, варимо суп або борщ, дієтолог складає меню», - розповів Сидор. Тож купувати «домашнє масло» у лікарні просто немає змоги.

Окрім того, лікар розповів, що чимало продуктів вдалося залучити без використання коштів. Так, наприклад, 80 тонн картоплі отримали від об’єднаних громад – лікувальний заклад отримує її з 4-5 районів. Також залучили 2 тонни цукру та 4 тонни крупи, заготовили капусту, помідори, огірки, тому лікарня вже запаслася «квашениною» до наступного сезону.

«Якби ми харчували людей на ці гроші, то ми б не могли дати сніданок, обід і вечерю – от я вам дам 7 гривень і 84 копійки, і ви розбийте на цілий день, щоб ви їли масло натуральне, як ті хворі показують. А те, що показують, що якась картопля не така – то я зараз розберуся, у нас картоплі є достатньо», - сказав лікар.

Сидор додав, що вперше почув про скарги на харчування, бо раніше з боку пацієнтів такого не було. Навпаки, нещодавно проводили анонімне анкетування, тож хворі могли написати про зауваження.

Були такі випадки, що писали, що треба було б дати ще 2 котлети на вечір, є такі пацієнти, чи котлету зранку... але щоб скаржилися на харчуваня, то я вперше почув», - запевнив лікар.

Сидор розповів, що цьогоріч обласна рада виділила більше коштів для харчування атовців та ветеранів війни - 65 гривень на день. Однак, аби у достатньому обсязі фінансувати їжу, треба принаймні 80-100 гривень.

«А не за 7,84 грн 3 рази, а гастроентеррологічні хворі - 4 рази. От хай хтось дасть рецепт, як можна це зробити. Навіть кабачки, баклажани, та навіть петрушки не купиш – пучок її 10 гривень», - підсумував лікар.
У волинській лікарні відповіли на «претензії» до якості їжі


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Теги: Іван Сидор, лікарня, харчування
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Коментарі 3
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Менше СОБІ в кишеню класти треба, або спробувати СПРЕД жерти щодня по пачці. Європа, б...
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лікарні треба лікуватись, це не курорт. головне щоб лікували добре.Треба перевіряри працівників їдальні щоб не виносили додому.Коштів на харчування в лікарнях завжди мало виділялось, а при теперішніх цінах на продукти- 7 грн. - капець, що можна придумати на цю суму?
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Де логіка?
Спочатку каже, що хворим на шлунок не треба багато жирів і це дуже добре.
Далі: "ну ми не будемо купувати масло по 35". А де він бачив масло по 35 грн.? Спред теж коштує дорожче. Що ж тоді вони замість спреду дають?
І тут же пише: заготовили капусту, помідори, огірки, тому лікарня вже запаслася «квашениною» до наступного сезону.
Ага, квашені продукти дуже "корисні" при хворобах шлунку.
Коротше кажучи, чергова "відписка".
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