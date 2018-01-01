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28 липня на Волині: гортаючи календар

28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження голова Іваничівської РДА Лілія Кревська (на фото), журналістка Надія Рогозіна.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Володимир та Василь.

Зичимо усім здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.

28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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