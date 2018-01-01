вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО

У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
У Луцьку у районі Гнідави загорілася кухня на четвертому поверсі
багатоповерхівки.

Подія сталась біля Луцького підприємства електротранспорту, - пише Район. Луцьк.

У багатоповерхівці на четвертому поверсі в квартирі горіла кухня.

На місці події працювали «швидка», поліція і пожежники. На місці, де сталося загоряння, нікого не було. Займання погасили.
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, вогонь, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відремонтують пам'ятник
Сьогодні, 01:21
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
Сьогодні, 00:20
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Волинь» перемогла «Металіст»
28 липень, 23:00
Допоможіть почути світ: маленька волинянка потребує допомоги. ВІДЕО
28 липень, 22:05
Схожі новини
Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок
28 червень, 21:54
Хмари диму: у луцькому парку гасили пожежу. ФОТО Хмари диму: у луцькому парку гасили пожежу. ФОТО
28 травень, 16:18
У селі на Волині горів будинок У селі на Волині горів будинок
27 травень, 01:02
На Волині горіла господарська будівля На Волині горіла господарська будівля
06 травень, 07:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відремонтують пам'ятник
Сьогодні, 01:21
 0
У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
Сьогодні, 00:20
 0
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Волинь» перемогла «Металіст»
28 липень, 23:00
 0
Допоможіть почути світ: маленька волинянка потребує допомоги. ВІДЕО
28 липень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8