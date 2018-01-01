У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО
Сьогодні, 00:20
У Луцьку у районі Гнідави загорілася кухня на четвертому поверсі
багатоповерхівки.
Подія сталась біля Луцького підприємства електротранспорту, - пише Район. Луцьк.
У багатоповерхівці на четвертому поверсі в квартирі горіла кухня.
На місці події працювали «швидка», поліція і пожежники. На місці, де сталося загоряння, нікого не було. Займання погасили.
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багатоповерхівки.
Подія сталась біля Луцького підприємства електротранспорту, - пише Район. Луцьк.
У багатоповерхівці на четвертому поверсі в квартирі горіла кухня.
На місці події працювали «швидка», поліція і пожежники. На місці, де сталося загоряння, нікого не було. Займання погасили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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