У луцькій багатоповерхівці спалахнула пожежа. ФОТО



багатоповерхівки.



Подія сталась біля Луцького підприємства електротранспорту, - пише



У багатоповерхівці на четвертому поверсі в квартирі горіла кухня.



На місці події працювали «швидка», поліція і пожежники. На місці, де сталося загоряння, нікого не було. Займання погасили.



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