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На Волині 2-річний хлопчик розгулював містом. ФОТО

На Волині 2-річний хлопчик розгулював містом. ФОТО
На вулиці Нововолинська помітили 2-річного хлопчика, який гуляв без батьків.

Про це пише БУГ.

Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, 29-го липня у Нововолинську біля магазину «Маяк» люди помітили 2-річну дитину та зателефонували в поліцію.

На місце виїхали правоохоронці. Хлопчик нічого не говорив. Більше двох годин поліція встановлювала батьків дитини.

На даний момент мама хлопчика самостійно прийшла до поліції.

Жінка розповіла, що лишила дитину вдома з батьком. Він заснув, а хлопчик самостійно відкрив двері та вийшов на вулицю.
На Волині 2-річний хлопчик розгулював містом. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, дитина, скандал, інцидент
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