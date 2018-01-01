На Волині 2-річний хлопчик розгулював містом. ФОТО





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Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, 29-го липня у Нововолинську біля магазину «Маяк» люди помітили 2-річну дитину та зателефонували в поліцію.



На місце виїхали правоохоронці. Хлопчик нічого не говорив. Більше двох годин поліція встановлювала батьків дитини.



На даний момент мама хлопчика самостійно прийшла до поліції.



Жінка розповіла, що лишила дитину вдома з батьком. Він заснув, а хлопчик самостійно відкрив двері та вийшов на вулицю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Нововолинська помітили 2-річного хлопчика, який гуляв без батьків.Про це пише БУГ Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції, 29-го липня у Нововолинську біля магазину «Маяк» люди помітили 2-річну дитину та зателефонували в поліцію.На місце виїхали правоохоронці. Хлопчик нічого не говорив. Більше двох годин поліція встановлювала батьків дитини.На даний момент мама хлопчика самостійно прийшла до поліції.Жінка розповіла, що лишила дитину вдома з батьком. Він заснув, а хлопчик самостійно відкрив двері та вийшов на вулицю.

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