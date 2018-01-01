Луцькі прикордонники вилучили Audi і контрабандні сигарети
Сьогодні, 12:00
В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону знайшли в автівці близько однієї тисячі сигарет.
Їх приховано намагався вивезти українець в конструктивних особливостях автомобіля Audi. Куриво чоловік спакував у пороги, в днищі під обшивкою, за заднім сидінням пасажирів та в паливному баку, - інформує Держприкордонслужба України.
Сигарети та автомобіль вилучили, а на порушника склали відповідні документи.
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Їх приховано намагався вивезти українець в конструктивних особливостях автомобіля Audi. Куриво чоловік спакував у пороги, в днищі під обшивкою, за заднім сидінням пасажирів та в паливному баку, - інформує Держприкордонслужба України.
Сигарети та автомобіль вилучили, а на порушника склали відповідні документи.
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