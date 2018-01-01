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Луцькі прикордонники вилучили Audi і контрабандні сигарети

Луцькі прикордонники вилучили Audi і контрабандні сигарети
В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону знайшли в автівці близько однієї тисячі сигарет.

Їх приховано намагався вивезти українець в конструктивних особливостях автомобіля Audi. Куриво чоловік спакував у пороги, в днищі під обшивкою, за заднім сидінням пасажирів та в паливному баку, - інформує Держприкордонслужба України.

Сигарети та автомобіль вилучили, а на порушника склали відповідні документи.


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Теги: контрабанда, сигарети
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