Луцькі прикордонники вилучили Audi і контрабандні сигарети





Їх приховано намагався вивезти українець в конструктивних особливостях автомобіля Audi. Куриво чоловік спакував у пороги, в днищі під обшивкою, за заднім сидінням пасажирів та в паливному баку, - інформує Держприкордонслужба України.



Сигарети та автомобіль вилучили, а на порушника склали відповідні документи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону знайшли в автівці близько однієї тисячі сигарет.Їх приховано намагався вивезти українець в конструктивних особливостях автомобіля Audi. Куриво чоловік спакував у пороги, в днищі під обшивкою, за заднім сидінням пасажирів та в паливному баку, - інформує Держприкордонслужба України.Сигарети та автомобіль вилучили, а на порушника склали відповідні документи.

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