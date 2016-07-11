У селі на Волині заблукала жінка з психічними розладами
Сьогодні, 12:23
У селі на Волині знайшли жінку, яка не орієнтувалася на місцевості та мала психічні розлади.
Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
29 липня близько 21 години до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Селісок по центральній вулиці побачили невідому громадянку з помітним психічним розладом, яка не орієнтувалась у місцевості.
Під час виїзду на місце події працівниками поліції встановили особу невідомої, нею виявилась 78-річна жителька Камінь-Каширського району.
Про подію повідомили родичів жінки. Потім жінку завезли додому. Будь-яких протиправних дій відносно неї не скоїли.
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Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
29 липня близько 21 години до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Селісок по центральній вулиці побачили невідому громадянку з помітним психічним розладом, яка не орієнтувалась у місцевості.
Під час виїзду на місце події працівниками поліції встановили особу невідомої, нею виявилась 78-річна жителька Камінь-Каширського району.
Про подію повідомили родичів жінки. Потім жінку завезли додому. Будь-яких протиправних дій відносно неї не скоїли.
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