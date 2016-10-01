Історія гордого Мурчика, або Як чорний кіт потрапив у луцький монастир
Сьогодні, 18:38
У Луцьку при монастирі мешкає вусатий талісман - чорний кіт Мурчик.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
***
«Цікаво, чи слухає служби і чи прокидається на «Вірую»? – шмигнула в голові грішна думка. Я навідалася до нього увечері і скільки не «кицькала», скільки не просила підняти голову з нагрітого за день сонцем порогу, він і вусом не повів.
Натомість потягнувся, ліниво накрив лапою голову. Мовляв, не до світських котові розмов... Поки схимонахиня Єва не принесла йому кілька бичків з монастирської кухні.
***
Йому років п’ять і він достойний бути Бетменом, Рокером, Блеком, Монахом чи ще кимось. А він – Мурчик. Рядовий луцький Мурчик із тисячі собі подібних.
Малим він оселився у монастирі святителя Василія Великого, що в центрі Луцька. В жіночій обителі знайшов тепло і дах над головою.
«Матушка принесла. Отакий-во був маленький», – усміхається до Мурчика бабуся Єва і старечими пальцями показує, яким вперше його побачила.
«А потім – мені доручила глядіти. То й гляжу», – додає.
***
Їй 90 і вона раніше не любила чорних котів. Сьогодні сама вся в чорному. І так пасує великому чорному Мурчику. Дрібненька, згорблена, на зап’ясті – чорні затерті чотки. Її знає весь Луцьк. Та сама схимонахиня жіночого монастиря Святителя Василя Великого Єва (Кирилюк) – бабуся, що годує голубів на Театральному майдані.
Коли холодно, Мурчик спить із нею в келії. Часто обідати ходить на монастирську кухню. Коли «не в настрої», бабуся бере щось смачне і виносить йому надвір.
Єва раніше чи не щодня виходила на Театральний майдан годувати голубів. Тепер не має сили так далеко йти і сипле їм крихти просто з вікна.
«Я й голубів чорних не люблю. Побачила, що вони якісь злі. Б’ють білих і відганяють. А Мурчик – то Мурчик. Наш… От навіть чорного полюбила», - шамкотить тихо, ховаючи в хустку теплу-теплу 90-літню усмішку.
***
Мурчик щойно втоптав п’ять бичків. Вмостився біля неї на лавці. На моє старанне «кицькання» – нуль емоцій. Зате на кожне бабусине слово – повертає голову. Ніби вслухається: що-що вона там таке каже?..
І разом вони схожі на героїв доброго фентезі.
Текст і фото – Олена ЛІВІЦЬКА.
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Про це пише інтернет-видання Волинь24.
***
«Цікаво, чи слухає служби і чи прокидається на «Вірую»? – шмигнула в голові грішна думка. Я навідалася до нього увечері і скільки не «кицькала», скільки не просила підняти голову з нагрітого за день сонцем порогу, він і вусом не повів.
Натомість потягнувся, ліниво накрив лапою голову. Мовляв, не до світських котові розмов... Поки схимонахиня Єва не принесла йому кілька бичків з монастирської кухні.
***
Йому років п’ять і він достойний бути Бетменом, Рокером, Блеком, Монахом чи ще кимось. А він – Мурчик. Рядовий луцький Мурчик із тисячі собі подібних.
Малим він оселився у монастирі святителя Василія Великого, що в центрі Луцька. В жіночій обителі знайшов тепло і дах над головою.
«Матушка принесла. Отакий-во був маленький», – усміхається до Мурчика бабуся Єва і старечими пальцями показує, яким вперше його побачила.
«А потім – мені доручила глядіти. То й гляжу», – додає.
***
Їй 90 і вона раніше не любила чорних котів. Сьогодні сама вся в чорному. І так пасує великому чорному Мурчику. Дрібненька, згорблена, на зап’ясті – чорні затерті чотки. Її знає весь Луцьк. Та сама схимонахиня жіночого монастиря Святителя Василя Великого Єва (Кирилюк) – бабуся, що годує голубів на Театральному майдані.
Коли холодно, Мурчик спить із нею в келії. Часто обідати ходить на монастирську кухню. Коли «не в настрої», бабуся бере щось смачне і виносить йому надвір.
Єва раніше чи не щодня виходила на Театральний майдан годувати голубів. Тепер не має сили так далеко йти і сипле їм крихти просто з вікна.
«Я й голубів чорних не люблю. Побачила, що вони якісь злі. Б’ють білих і відганяють. А Мурчик – то Мурчик. Наш… От навіть чорного полюбила», - шамкотить тихо, ховаючи в хустку теплу-теплу 90-літню усмішку.
***
Мурчик щойно втоптав п’ять бичків. Вмостився біля неї на лавці. На моє старанне «кицькання» – нуль емоцій. Зате на кожне бабусине слово – повертає голову. Ніби вслухається: що-що вона там таке каже?..
І разом вони схожі на героїв доброго фентезі.
Текст і фото – Олена ЛІВІЦЬКА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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