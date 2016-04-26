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На Волині прикордонника, який «погорів» на хабарі в 1200 доларів, покарали штрафом

На Волині прикордонника, який «погорів» на хабарі в 1200 доларів, покарали штрафом
На Волині начальника відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Піща», який «погорів» на хабарі у 1200 доларів, суд оштрафував на 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Шацького райсуду від 16 липня 2018 року.

Чоловік одержав неправомірну вигоду загальним обсягом 1200 доларів США за посередництвом іншої особи. Йшлося про «винагороду» за сприяння в незаконному переміщенні загалом 120 ящиків сигарет з Білорусі в Україну.

Під час досудового розслідування прикордонник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Тож суд ухвалив затвердити угоду – прикордонника визнати винним та призначити йому штраф обсягом 25 500 грн. Окрім того, чоловіка позбавили права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк один рік.

Іншим вироком Шацького райсуду від того ж числа засудили й посередника, який брав участь в отриманні грошей. Чоловік також уклав угоду про визнання винуватості, тож його оштрафували на 22 100 грн із аналогічною забороною займати посади.


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Теги: хабар, прикордонник, суд
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