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Яким був центр Луцька 70 років тому

Яким був центр Луцька 70 років тому
У мережі оприлюднили добірку ретро знімків центральної частини Луцька у кінці 1950-х років.

Давні знімки опублікувала Світлана Метельницька-Андрейчин у спільноті "Збережемо древній Лучеськ".

"Коли нас ще не було на світі.. Луцьк... Кінець 50-х... Трансформація центральної площі", - йдеться у дописі.

Зазначимо, фотографії взяті з архівів Ростислава Метельницького.

Яким був центр Луцька 70 років тому
Яким був центр Луцька 70 років тому
Яким був центр Луцька 70 років тому
Яким був центр Луцька 70 років тому
Яким був центр Луцька 70 років тому
Яким був центр Луцька 70 років тому

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Теги: ретрофото, Волинь, Луцьк
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Коментарі 1
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Тепер ясно з яких років наші комунальні служби....
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