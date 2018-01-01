Яким був центр Луцька 70 років тому
Сьогодні, 17:56
У мережі оприлюднили добірку ретро знімків центральної частини Луцька у кінці 1950-х років.
Давні знімки опублікувала Світлана Метельницька-Андрейчин у спільноті "Збережемо древній Лучеськ".
"Коли нас ще не було на світі.. Луцьк... Кінець 50-х... Трансформація центральної площі", - йдеться у дописі.
Зазначимо, фотографії взяті з архівів Ростислава Метельницького.
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Давні знімки опублікувала Світлана Метельницька-Андрейчин у спільноті "Збережемо древній Лучеськ".
"Коли нас ще не було на світі.. Луцьк... Кінець 50-х... Трансформація центральної площі", - йдеться у дописі.
Зазначимо, фотографії взяті з архівів Ростислава Метельницького.
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Коментарі 1
Тепер ясно з яких років наші комунальні служби....
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