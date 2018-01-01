Яким був центр Луцька 70 років тому





Давні знімки опублікувала Світлана Метельницька-Андрейчин у спільноті "Збережемо древній Лучеськ".



"Коли нас ще не було на світі.. Луцьк... Кінець 50-х... Трансформація центральної площі", - йдеться у дописі.



Зазначимо, фотографії взяті з архівів Ростислава Метельницького.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі оприлюднили добірку ретро знімків центральної частини Луцька у кінці 1950-х років.Давні знімки опублікувалау спільноті "Збережемо древній Лучеськ"."Коли нас ще не було на світі.. Луцьк... Кінець 50-х... Трансформація центральної площі", - йдеться у дописі.Зазначимо, фотографії взяті з архівів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію