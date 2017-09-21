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«Без пригод», - Савченко про участь волинян у хресній ході

«Без пригод», - Савченко про участь волинян у хресній ході
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів про те, як пройшла хресна хода у Києві за участю волинян.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

«Майже всі відкликнулись на запрошення про допомогу від керівників духовенства і забезпечили поїздку вірян у Київ і назад без пригод. Хтось краще, хтось гірше, але в цілому Україна справилася», - зауважив Олександр Савченко.

Він подякував усім причетним до організації поїздки, зокрема, й правоохороняцям.

«Я вдячний за колективізм, розуміння ситуації і за те, що ми повинні турбуватися про здоров’я наших громадян, їх безпеку», - додав очільник краю.

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Теги: хресна хода, віряни
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