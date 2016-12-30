У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
Сьогодні, 12:42
У Луцьку на вулиці Винниченка відбулася масова бійка.
Інцидент трапився учора, 30 липня, близько 16 години, - пише прес служба ГУНП у Волинській області.
У результаті інциденту травми отримали троє лучан. Ніхто не госпіталізовувався.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту.
Відомо, що конфлікт стався між скандальною «пікетувальницею» прокуратури Оксаною Марищук, яка була з сином, та волонтеркою Ольгою Валянік і ветераном АТО Олексієм Кушнєром.
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Інцидент трапився учора, 30 липня, близько 16 години, - пише прес служба ГУНП у Волинській області.
У результаті інциденту травми отримали троє лучан. Ніхто не госпіталізовувався.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту.
Відомо, що конфлікт стався між скандальною «пікетувальницею» прокуратури Оксаною Марищук, яка була з сином, та волонтеркою Ольгою Валянік і ветераном АТО Олексієм Кушнєром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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