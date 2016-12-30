У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка





Інцидент трапився учора, 30 липня, близько 16 години, - пише прес служба



У результаті інциденту травми отримали троє лучан. Ніхто не госпіталізовувався.



За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.



Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту.



Відомо, що конфлікт стався між скандальною «пікетувальницею» прокуратури Оксаною Марищук, яка була з сином, та волонтеркою Ольгою Валянік і ветераном АТО Олексієм Кушнєром.





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