вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка

У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
У Луцьку на вулиці Винниченка відбулася масова бійка.

Інцидент трапився учора, 30 липня, близько 16 години, - пише прес служба ГУНП у Волинській області.

У результаті інциденту травми отримали троє лучан. Ніхто не госпіталізовувався.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту.

Відомо, що конфлікт стався між скандальною «пікетувальницею» прокуратури Оксаною Марищук, яка була з сином, та волонтеркою Ольгою Валянік і ветераном АТО Олексієм Кушнєром.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, Луцьк, поліція, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У водія Hummer, який на смерть збив дівчинку, через суд відібрали біологічні зразки
Сьогодні, 13:20
У волинянина поліція знайшла набої
Сьогодні, 13:02
У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
Сьогодні, 12:42
У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 12:37
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
У поліції не вистачає кайданків: у Луцьку – масові бійки біля нічних клубів У поліції не вистачає кайданків: у Луцьку – масові бійки біля нічних клубів
30 грудень, 2016, 14:40
У Луцьку майданівці принесли владі гарбузи У Луцьку майданівці принесли владі гарбузи
20 листопад, 2016, 20:18
Луцькі патрульні розборонили двох чоловіків напідпитку Луцькі патрульні розборонили двох чоловіків напідпитку
25 вересень, 2016, 13:35
У Луцьку затримали дебошира-рецидивіста У Луцьку затримали дебошира-рецидивіста
09 травень, 2016, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У водія Hummer, який на смерть збив дівчинку, через суд відібрали біологічні зразки
Сьогодні, 13:20
 0
У волинянина поліція знайшла набої
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
Сьогодні, 12:42
 0
У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 12:37
 0
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8