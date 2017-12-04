На Волині через негоду без світла залишилися 22 села
Сьогодні, 09:24
Через погіршення погодних умов 118 населених пунктів в Україні лишилися без електроенергії.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, - пише ТСН.
За її даними, у Львівській області знеструмлено 59 населених пунктів, у Тернопільській - 28, у Волинській області без світла лишилися 22 населених пункти, а в Чернівецькій - 9. Відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.
Нагадаємо, що на Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без світла 15 населених пунктів.
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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, - пише ТСН.
За її даними, у Львівській області знеструмлено 59 населених пунктів, у Тернопільській - 28, у Волинській області без світла лишилися 22 населених пункти, а в Чернівецькій - 9. Відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.
Нагадаємо, що на Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без світла 15 населених пунктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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