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На Волині через негоду без світла залишилися 22 села

На Волині через негоду без світла залишилися 22 села
Через погіршення погодних умов 118 населених пунктів в Україні лишилися без електроенергії. 

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, - пише ТСН.

За її даними, у Львівській області знеструмлено 59 населених пунктів, у Тернопільській - 28, у Волинській області без світла лишилися 22 населених пункти, а в Чернівецькій - 9. Відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.

Нагадаємо, що на Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без світла 15 населених пунктів.

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Теги: негода, світло
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