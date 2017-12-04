На Волині через негоду без світла залишилися 22 села





Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, - пише



За її даними, у Львівській області знеструмлено 59 населених пунктів, у Тернопільській - 28, у Волинській області без світла лишилися 22 населених пункти, а в Чернівецькій - 9. Відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.



Нагадаємо, що на Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через погіршення погодних умов 118 населених пунктів в Україні лишилися без електроенергії.Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, - пише ТСН За її даними, у Львівській області знеструмлено 59 населених пунктів, у Тернопільській - 28, у Волинській області без світла лишилися 22 населених пункти, а в Чернівецькій - 9. Відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.Нагадаємо, що на Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без світла 15 населених пунктів

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