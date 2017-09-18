На заході України продовжаться дощі і грози
Сьогодні, 10:00
Початок останнього місяця літа для заходу України буде дощовим, очікуються грози.
Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що на Волині через негоду без світла залишилися 22 населених пункта.
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Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що на Волині через негоду без світла залишилися 22 населених пункта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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