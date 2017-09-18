На заході України продовжаться дощі і грози





Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.



"вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що на Волині через негоду без світла залишилися 22 населених пункта.

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