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На заході України продовжаться дощі і грози

На заході України продовжаться дощі і грози
Початок останнього місяця літа для заходу України буде дощовим, очікуються грози.

Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що на Волині через негоду без світла залишилися 22 населених пункта.

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Теги: гроза, попередження, захід
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