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На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів

На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів
На Волині поблизу кордону затримали контрабандистів з пакунками повними цигарок.

Ввечері 31 липня військовослужбовці відділу прикордонної служби «Висоцьк», що на Волині, запобігли переміщенню контрабанди цигарок, - повідомили у Держприкордонслужбі.

Поблизу державного кордону співробітники Держприкордонслужби затримали трьох громадян України, які рухалися в бік кордону з 10 пакунками наповненими сигаретами та гумовим човном.

Більше 10 тисяч пачок курива різних найменувань без українського акцизу разом з порушниками та човном доставлено до відділу прикордонної служби для подальшого складання процесуальних документів.

На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів
На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів
На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів
На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів

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Теги: кордон, цигарки
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