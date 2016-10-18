На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів
Сьогодні, 11:26
На Волині поблизу кордону затримали контрабандистів з пакунками повними цигарок.
Ввечері 31 липня військовослужбовці відділу прикордонної служби «Висоцьк», що на Волині, запобігли переміщенню контрабанди цигарок, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Поблизу державного кордону співробітники Держприкордонслужби затримали трьох громадян України, які рухалися в бік кордону з 10 пакунками наповненими сигаретами та гумовим човном.
Більше 10 тисяч пачок курива різних найменувань без українського акцизу разом з порушниками та човном доставлено до відділу прикордонної служби для подальшого складання процесуальних документів.
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Ввечері 31 липня військовослужбовці відділу прикордонної служби «Висоцьк», що на Волині, запобігли переміщенню контрабанди цигарок, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Поблизу державного кордону співробітники Держприкордонслужби затримали трьох громадян України, які рухалися в бік кордону з 10 пакунками наповненими сигаретами та гумовим човном.
Більше 10 тисяч пачок курива різних найменувань без українського акцизу разом з порушниками та човном доставлено до відділу прикордонної служби для подальшого складання процесуальних документів.
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