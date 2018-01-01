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На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО

На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО
У Любомльському районі місцеві мешканці знайшли два гриби-гіганти.

Про це повідомляє Район.Любомль.

Два гриби-дощовики вагою 2,5 кг та 3,5 кг «вполювали» Павло Дитина разом з онуком Олександром.

В урочищі «Городище» вони, повертаючись додому з косіння, натрапили на грибну знахідку.

В Олександра це перша така велика знахідка, – інформує Головненська громада на своїй сторінці facebook.

На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО
На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО

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Теги: гриби, урожай
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