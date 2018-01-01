На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО





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Два гриби-дощовики вагою 2,5 кг та 3,5 кг «вполювали» Павло Дитина разом з онуком Олександром.



В урочищі «Городище» вони, повертаючись додому з косіння, натрапили на грибну знахідку.



В Олександра це перша така велика знахідка, – інформує Головненська громада на своїй сторінці facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському районі місцеві мешканці знайшли два гриби-гіганти.Про це повідомляє Район.Любомль Два гриби-дощовики вагою 2,5 кг та 3,5 кг «вполювали»разом з онукомВ урочищі «Городище» вони, повертаючись додому з косіння, натрапили на грибну знахідку.В Олександра це перша така велика знахідка, – інформує Головненська громада на своїй сторінці facebook.

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