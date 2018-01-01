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Лучанина, який підробляв алкоголь, судитимуть

Лучанина, який підробляв алкоголь, судитимуть
Судитимуть лучанина, який виготовляв нелегальний алкоголь.

Судитимуть 36-річного лучанина за незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також про незаконне виготовлення ним таких напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Упродовж грудня 2017 – лютого 2018 року чоловік, не будучи зареєстрованим як суб’єкт господарювання, не маючи відповідного державного дозволу на зберігання та торгівлю алкогольними напоями, у підпільному цеху в складському приміщенні в селі Сирники Луцького району виготовляв, розводячи спирт водою, фальсифікований алкоголь.

Звідти він доставляв готову продукцію у гараж в одному з гаражних кооперативів Луцька, де зберігав з метою збуту.

Під час обшуку, здійсненого правоохоронцями у приміщенні підпільного цеху, автомобілі, яким транспортували контрафактну продукцію, та у гаражі, було вилучили майже 3 тисячі пляшок з алкоголем, маркованих етикетками відомих виробників, і обладнання для масового незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Невдовзі спритник постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

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Теги: алкоголь, кримінал, прокуратура, суд
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