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Ще один суд на Волині зупиняє роботу

Ще один суд на Волині зупиняє роботу
У зв’язку із нестачею суддів Старовижівський райсуд на Волині не розглядатиме справи та матеріали.

Про це повідомили у прес-службі суду.

У зв’язку з вибуттям голови суду Олександра Назарука у відпустку та відрядження в Київ для проходження кваліфікаційного оцінювання Старовижівський районний суд протягом 1-21 серпня не здійснюватиме розгляд справ та матеріалів, що надійшли на його розгляд.

За штатним розписом у суді - три посади судді, одна з яких є вакантною. У одного судді повноваження припинені у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку. На сьогодні в суді здійснює правосуддя лише Олександр Назарук.

У цей період канцелярія суду здійснюватиме прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів. Однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду буде не можливо у зв'язку з відсутністю суддів.

За таких обставин цивільні та адміністративні справи будуть зберігатися у канцелярії суду до виходу голови суду на роботу. Кримінальні провадження, клопотання слідчих органів та справи про адміністративні правопорушення згідно чинного законодавства будуть направлятися до інших судів Волинської області для їх розгляду.

Нагадаємо, Любомльський райсуд на Волині два тижні не працюватиме, оскільки не вистачатиме суддів.

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Теги: суддя, Волинь, проблема
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