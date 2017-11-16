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У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку

У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку
У Луцьку на перехресті поблизу ЦУМу трапилась дорожньо-транспорта пригода: тролейбус в'їхав у маршрутку.

Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, о 8.30 ранку, - пише видання 0332.

За словами очевидців, водій маршрутки не розминувся з тролейбусом. На щастя, постраждалих немає.

Однак, транспорті засоби зазнали незначних механічних пошкодженнь

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Теги: аварія, Луцьк, маршрутка
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