У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 09:57
У Луцьку на перехресті поблизу ЦУМу трапилась дорожньо-транспорта пригода: тролейбус в'їхав у маршрутку.
Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, о 8.30 ранку, - пише видання 0332.
За словами очевидців, водій маршрутки не розминувся з тролейбусом. На щастя, постраждалих немає.
Однак, транспорті засоби зазнали незначних механічних пошкодженнь
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Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, о 8.30 ранку, - пише видання 0332.
За словами очевидців, водій маршрутки не розминувся з тролейбусом. На щастя, постраждалих немає.
Однак, транспорті засоби зазнали незначних механічних пошкодженнь
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