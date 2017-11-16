У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку





Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, о 8.30 ранку, - пише видання



За словами очевидців, водій маршрутки не розминувся з тролейбусом. На щастя, постраждалих немає.



Однак, транспорті засоби зазнали незначних механічних пошкодженнь

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті поблизу ЦУМу трапилась дорожньо-транспорта пригода: тролейбус в'їхав у маршрутку.Інцидент трапився сьогодні, 2 серпня, о 8.30 ранку, - пише видання 0332 За словами очевидців, водій маршрутки не розминувся з тролейбусом. На щастя, постраждалих немає.Однак, транспорті засоби зазнали незначних механічних пошкодженнь

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