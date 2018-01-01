У відремонтованому луцькому дворі «забули» зробити пандуси

В одному з луцьких дворів, де наразі відбувається ремонт дорожнього покриття, не зробили пониження бордюру.Про це на платформі Відкрите місто написав лучанин Сергій Навроцький.Чоловік просить переробити таку недбалість поки не поклали асфальт на дорозі."Прошу вас - попросіть переробити нові тротуари поки незаасфальтували перехрестя між будинками Соборності, 22а, 22б та Кравчука, 20, влаштувавши зручний з'їзд з тротуару для колясок так, як це зробили біля будинку Кравчука, 20", - йдеться у повідомленні.