У відремонтованому луцькому дворі «забули» зробити пандуси
Сьогодні, 14:00
В одному з луцьких дворів, де наразі відбувається ремонт дорожнього покриття, не зробили пониження бордюру.
Про це на платформі Відкрите місто написав лучанин Сергій Навроцький.
Чоловік просить переробити таку недбалість поки не поклали асфальт на дорозі.
"Прошу вас - попросіть переробити нові тротуари поки незаасфальтували перехрестя між будинками Соборності, 22а, 22б та Кравчука, 20, влаштувавши зручний з'їзд з тротуару для колясок так, як це зробили біля будинку Кравчука, 20", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі Відкрите місто написав лучанин Сергій Навроцький.
Чоловік просить переробити таку недбалість поки не поклали асфальт на дорозі.
"Прошу вас - попросіть переробити нові тротуари поки незаасфальтували перехрестя між будинками Соборності, 22а, 22б та Кравчука, 20, влаштувавши зручний з'їзд з тротуару для колясок так, як це зробили біля будинку Кравчука, 20", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
У кінотеатрі «Premier City» – п'ять прем'єр за один день*
Сьогодні, 14:02
У відремонтованому луцькому дворі «забули» зробити пандуси
Сьогодні, 14:00
Заснув за кермом: у Білорусі перекинувся автобус з українцями
Сьогодні, 13:34
Волинянка перерахувала гроші шахраям за неіснуючу валізу
Сьогодні, 13:31