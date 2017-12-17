Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Городищенська об’єднана територіальна громада – одна із двох на Волині, яка приєднала до себе села із двох різних районів. Попри це, тут вже розібралися із податковими тонкощами та почали працювати на результат.У рамках робочої поїздки 2 серпня ОТГ відвідав голова Волинської обласної державної адміністраціїГромада унікальна тим, що села Городище та Несвіч знаходяться у Луцькому районі, а Михлин, Угринів та Бережанка – у Горохівському. Тому нині тут живуть «на два райони». Однак, у громаді певні, що із розгортанням децентралізації ця проблема зникне. Голова ОТГрозповіла, що громада відносно молода, адже утворилася лише 29 жовтня. Нині бюджет становить 29 мільйонів гривень, 3 мільйони гривень - бюджет розвитку.«Ми стикнулися із податками, які мають йти від малих підприємств, від підприємців, і у нас спочатку були проблеми, бо ми не знали, в які райони вони мають іти, де мають реєструватися. Але потім питання вирішилося, ми вже знаємо, як працювати», - додала Соколюк. Однак нині є певні нюанси й щодо субсидій тощо.Трьома найбільшими платниками податків у громади є СГПП «Несвіч», ТзОВ «Городище» та Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство ім. Шевченка. Однак останнє орендує землі громади у Горохівському районі за ціною, уп'ятеро нижчою, ніж господарі у Луцькому районі. Тож в ОТГ вже виготовляють нову оцінку, а на сесії планують прийняти відповідне рішення та «вирівняти» ціни.«Є громади, ці кошти не йдуть комусь персонально – вони підуть на дороги, ремонти, відмостку і багато інших корисних речей. Все повинно бути на рівних умовах», - наголосив голова ОДА.У громаді активно працюють над тим, аби розвиватися. Нещодавно перекрили дах школи у селі Несвіч, на який витратили 2, 2 млн грн. У просторому приміщенні нині навчаються лише 75 дітей. Тому заради оптимізації простору та економії на оплаті за енергоносії, тут розмістили також групу дитячого садочка – малеча має власний вихід на двір та дитячий майданчик.Окрім того, тут діє великий актовий зал, який запросто «трансформується» у спортивний: у приміщенні встановлена велика сцена, яку абсолютно без проблем збирають, аби вона не заважала навчальному процесу.Тож все тут організували компактно. Також у приміщення школи перенесли відділення пошти.Поблизу розміщений медпункт та стоматологічний кабінет, який обладнали за кошти СГПП «Несвіч». Приміщення, де знаходяться заклади, відреставрували, послугами тут можуть користуватися усі селяни.Вже у Городищі розміщена сільрада – тут працюють локальні гуманітарний та земельний відділи. Це структури щось на кшталт ЦНАПу, куди мешканці громади звертаються за довідкою чи допомогою. У приміщенні також розміщений сільський будинок культури та бібліотека, де для дітей придумують щось цікаве - наприклад, влаштовують книжкові чаювання чи модні подіуми.Загалом голова ОДА зауважив, що дуже задоволений побаченим у громаді.«У селі шикарна школа – затишна, чистенька, спортзал мене здивував, бо я таких ще не бачив. Можливо, колись такий ми відкриємо у Луцьку у школі №27. Громада тут перекрила дах. Об’єднання у велику громаду дуже важливе, бо гуртом завжди простіше виконувати завдання», - розповів посадовець. Йому приємно, що люди тут думають не лише про шматок хліба, а й про те, як облаштувати дитмайданчик для малечі,. Це стимулює людей залишатися в селах та працювати на благо рідного краю.Після візиту до Несвіча та Городища, голова ОДА вирішив оглянути жнива у полях ТзОВ «Городище». Тут працюють одразу кілька сучасних комбайнів, які молотять озиму пшеницю.Очільник аграрного господарстварозповів, що на підприємстві працює понад 250 людей. Підприємство має елеватор та склади, де зберігає своєУ разі сприятливих погодніх умов, забрати пшеницю та ячмінь встигнуть за 5 днів. Загалом ТзОВ «Городище» має зібрати урожай із 160 га ячменю та 3300 га озимої пшениці.«У нас жнива не закінчуються – змолотимо зернові, візьмуться за сою, після сої – кукурудзу треба молотити. До білих мух, як ми кажемо», - зауважив аграрій.У полі голова ОДА зізнався, що вже 40 років не був на жнивах.«Так трапилося, що у нас практично 3 тижні йдуть дощі. Я розумію, зі звітів, що десь не всю пшеницю зібрали, десь категорійність її падає. Сьогодні співпало, що ми вибрали днину без дощу. З головою господарства роздивилися посіви – ячмінь видався якісний та висококатегорійний, а це дуже важливо. Навіть для мене новина, що його вартість більша за пшеницю», - мовив голова ОДА. За його словами, після таких поїздок він заряджається оптимізмом.