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Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Городищенська об’єднана територіальна громада – одна із двох на Волині, яка приєднала до себе села із двох різних районів. Попри це, тут вже розібралися із податковими тонкощами та почали працювати на результат.

У рамках робочої поїздки 2 серпня ОТГ відвідав голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Громада унікальна тим, що села Городище та Несвіч знаходяться у Луцькому районі, а Михлин, Угринів та Бережанка – у Горохівському. Тому нині тут живуть «на два райони». Однак, у громаді певні, що із розгортанням децентралізації ця проблема зникне. Голова ОТГ Світлана Соколюк розповіла, що громада відносно молода, адже утворилася лише 29 жовтня. Нині бюджет становить 29 мільйонів гривень, 3 мільйони гривень - бюджет розвитку.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

«Ми стикнулися із податками, які мають йти від малих підприємств, від підприємців, і у нас спочатку були проблеми, бо ми не знали, в які райони вони мають іти, де мають реєструватися. Але потім питання вирішилося, ми вже знаємо, як працювати», - додала Соколюк. Однак нині є певні нюанси й щодо субсидій тощо.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

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Трьома найбільшими платниками податків у громади є СГПП «Несвіч», ТзОВ «Городище» та Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство ім. Шевченка. Однак останнє орендує землі громади у Горохівському районі за ціною, уп'ятеро нижчою, ніж господарі у Луцькому районі. Тож в ОТГ вже виготовляють нову оцінку, а на сесії планують прийняти відповідне рішення та «вирівняти» ціни.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

«Є громади, ці кошти не йдуть комусь персонально – вони підуть на дороги, ремонти, відмостку і багато інших корисних речей. Все повинно бути на рівних умовах», - наголосив голова ОДА.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

У громаді активно працюють над тим, аби розвиватися. Нещодавно перекрили дах школи у селі Несвіч, на який витратили 2, 2 млн грн. У просторому приміщенні нині навчаються лише 75 дітей. Тому заради оптимізації простору та економії на оплаті за енергоносії, тут розмістили також групу дитячого садочка – малеча має власний вихід на двір та дитячий майданчик.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Окрім того, тут діє великий актовий зал, який запросто «трансформується» у спортивний: у приміщенні встановлена велика сцена, яку абсолютно без проблем збирають, аби вона не заважала навчальному процесу.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Тож все тут організували компактно. Також у приміщення школи перенесли відділення пошти.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Поблизу розміщений медпункт та стоматологічний кабінет, який обладнали за кошти СГПП «Несвіч». Приміщення, де знаходяться заклади, відреставрували, послугами тут можуть користуватися усі селяни.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Вже у Городищі розміщена сільрада – тут працюють локальні гуманітарний та земельний відділи. Це структури щось на кшталт ЦНАПу, куди мешканці громади звертаються за довідкою чи допомогою. У приміщенні також розміщений сільський будинок культури та бібліотека, де для дітей придумують щось цікаве - наприклад, влаштовують книжкові чаювання чи модні подіуми.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Загалом голова ОДА зауважив, що дуже задоволений побаченим у громаді.

«У селі шикарна школа – затишна, чистенька, спортзал мене здивував, бо я таких ще не бачив. Можливо, колись такий ми відкриємо у Луцьку у школі №27. Громада тут перекрила дах. Об’єднання у велику громаду дуже важливе, бо гуртом завжди простіше виконувати завдання», - розповів посадовець. Йому приємно, що люди тут думають не лише про шматок хліба, а й про те, як облаштувати дитмайданчик для малечі, зробити молодіжний центр, аби молодь мала де провести час. Це стимулює людей залишатися в селах та працювати на благо рідного краю.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Після візиту до Несвіча та Городища, голова ОДА вирішив оглянути жнива у полях ТзОВ «Городище». Тут працюють одразу кілька сучасних комбайнів, які молотять озиму пшеницю.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

Очільник аграрного господарства Анатолій Никонюк розповів, що на підприємстві працює понад 250 людей. Підприємство має елеватор та склади, де зберігає своє зерно, сушки, зерноочисні машини, які забезпечують «оборот» у 500 тонн на день.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

У разі сприятливих погодніх умов, забрати пшеницю та ячмінь встигнуть за 5 днів. Загалом ТзОВ «Городище» має зібрати урожай із 160 га ячменю та 3300 га озимої пшениці.

«У нас жнива не закінчуються – змолотимо зернові, візьмуться за сою, після сої – кукурудзу треба молотити. До білих мух, як ми кажемо», - зауважив аграрій.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

У полі голова ОДА зізнався, що вже 40 років не був на жнивах.

«Так трапилося, що у нас практично 3 тижні йдуть дощі. Я розумію, зі звітів, що десь не всю пшеницю зібрали, десь категорійність її падає. Сьогодні співпало, що ми вибрали днину без дощу. З головою господарства роздивилися посіви – ячмінь видався якісний та висококатегорійний, а це дуже важливо. Навіть для мене новина, що його вартість більша за пшеницю», - мовив голова ОДА. За його словами, після таких поїздок він заряджається оптимізмом.
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО

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Теги: ОТГ, децентралізація, громада
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