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Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала велосипедистка

Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала велосипедистка
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала велосипедистка.

Нагадаємо, що учора, 2 серпня, на перехресті проспекту Перемоги – вулиця Огієнка зіткнулися легковик Mazda та велосипед, - інформує ГУНП у волинській області.

У результаті автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження.

За кермом двоколісного перебувала 19-річна лучанка. Дівчина не надала переваги у русі та врізалась у автомобіль Мazda, під керуванням 39-річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.




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Теги: аварія, Луцьк, Перемоги
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