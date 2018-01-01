Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала велосипедистка





Нагадаємо, що учора, 2 серпня, на перехресті проспекту Перемоги – вулиця Огієнка зіткнулися



У результаті автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження.



За кермом двоколісного перебувала 19-річна лучанка. Дівчина не надала переваги у русі та врізалась у автомобіль Мazda, під керуванням 39-річного місцевого жителя.



Внаслідок автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку внаслідок ДТП постраждала велосипедистка.Нагадаємо, що учора, 2 серпня, на перехресті проспекту Перемоги – вулиця Огієнка зіткнулися легковик Mazda та велосипед , - інформує ГУНП у волинській області.У результаті автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження.За кермом двоколісного перебувала 19-річна лучанка. Дівчина не надала переваги у русі та врізалась у автомобіль Мazda, під керуванням 39-річного місцевого жителя.Внаслідок автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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