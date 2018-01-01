Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала велосипедистка
Сьогодні, 10:01
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала велосипедистка.
Нагадаємо, що учора, 2 серпня, на перехресті проспекту Перемоги – вулиця Огієнка зіткнулися легковик Mazda та велосипед, - інформує ГУНП у волинській області.
У результаті автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження.
За кермом двоколісного перебувала 19-річна лучанка. Дівчина не надала переваги у русі та врізалась у автомобіль Мazda, під керуванням 39-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, що учора, 2 серпня, на перехресті проспекту Перемоги – вулиця Огієнка зіткнулися легковик Mazda та велосипед, - інформує ГУНП у волинській області.
У результаті автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження.
За кермом двоколісного перебувала 19-річна лучанка. Дівчина не надала переваги у русі та врізалась у автомобіль Мazda, під керуванням 39-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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