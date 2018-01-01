Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО





Про це повідомили у



Футбольний стадіон біля озера Велике Піщанське, що в Шацькому районі, створили давно. Але в силу певних обставин та причин із часом його занедбали. І так було, поки шацькі лісівники не організувалися у команду. Справжню. Футбольну. З потенціалом. А сильній команді потрібне відповідне поле. Тому й взялися за роботу.



Прибрали територію, обгородили, встановили тут лавки, смітники, пофарбували ворота, купили футбольну сітку та інший необхідний інвентар.



За полем лісівники тепер доглядають постійно. Косять газон, малюють лінії. Така підготовка – майже щотижня у п’ятницю, перед кожним вікендом, коли й проходять матчі.



Суттєво допомагють лісівникам місцеві футболісти з села Піща, які також грають у команді.



Директор ДП «Шацьке УДЛГ» Андрій Самолюк, який і став головним ініціатором цієї футбольної справи, розповідає, що тепер команда лісівників грає на рівні району. І навіть більше – грає та перемагає! Нині вони – серед лідерів у турнірній таблиці!



А надихнулися хлопці до футболу власним – «лісівничим мундіалем», який не так давно організувала і провела обласна організація профспілки працівників лісового господарства України спільно з облорганізацією Товариства лісівників України з ініціативи начальника ВОУЛМГ Олександра Кватирка.



До речі, фінальні змагання відбувалися саме у Шацьку, на центральному стадіоні селища, який також перед проведенням змагань облагородили лісівники.



Варто зазначити, що команда шацьких лісівників поки єдина в області, яка грає на рівні району. Працівники лісгоспу беруть участь у двох районних турнірах – іграх на Кубок та у Чемпіонаті району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тепер тут своє спортивне дозвілля проводять не тільки лісівники – працівники державного підприємства «Шацьке учбово-дослідне лісове господарство». Облагороджений стадіон облюбували всі в громаді, хто має бажання вдосконалити свої фізичні можливості. Бувають тут, звісно, і численні туристи.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ Футбольний стадіон біля озера Велике Піщанське, що в Шацькому районі, створили давно. Але в силу певних обставин та причин із часом його занедбали. І так було, поки шацькі лісівники не організувалися у команду. Справжню. Футбольну. З потенціалом. А сильній команді потрібне відповідне поле. Тому й взялися за роботу.Прибрали територію, обгородили, встановили тут лавки, смітники, пофарбували ворота, купили футбольну сітку та інший необхідний інвентар.За полем лісівники тепер доглядають постійно. Косять газон, малюють лінії. Така підготовка – майже щотижня у п’ятницю, перед кожним вікендом, коли й проходять матчі.Суттєво допомагють лісівникам місцеві футболісти з села Піща, які також грають у команді.Директор ДП «Шацьке УДЛГ», який і став головним ініціатором цієї футбольної справи, розповідає, що тепер команда лісівників грає на рівні району. І навіть більше – грає та перемагає! Нині вони – серед лідерів у турнірній таблиці!А надихнулися хлопці до футболу власним – «лісівничим мундіалем», який не так давно організувала і провела обласна організація профспілки працівників лісового господарства України спільно з облорганізацією Товариства лісівників України з ініціативи начальника ВОУЛМГДо речі, фінальні змагання відбувалися саме у Шацьку, на центральному стадіоні селища, який також перед проведенням змагань облагородили лісівники.Варто зазначити, що команда шацьких лісівників поки єдина в області, яка грає на рівні району. Працівники лісгоспу беруть участь у двох районних турнірах – іграх на Кубок та у Чемпіонаті району.

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