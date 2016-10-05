«Міністр нас не чує, а тут керує «смотрящий», – волинські шахтарі

Волинські шахтарі запевняють, що генеральний директор ДП «Волиньвугілля», голова комісії з реорганізації ДП «Волиньвугілля» шляхом виділу ВП Шахта № 9 «Нововолинська»та новопризначений директор «дев’ятки»роблять все, аби закрити шахту, яка ще може працювати.Про це розповів керівник профспілки шахти №9За його словами, наразі Пилипюк, Борсук і Танчев наразі поїхали у Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Причину візиту туди, за словами Гури, нормально не пояснюють.«Вони в міністерстві щось там доказують. Кажуть тільки: «Все буде добре». А як то «добре», не кажуть. Міністр на моє питання, яка подальша доля шахти, сказав: «Я маю плани на ваше підприємство». Які плани – невідомо», - висловився Гура.На його переконання, Андрій Пилипюк має намір зареєструвати ДП «Волинське», в складі якого не буде шахти №9.«Борсук, як голова комісії з реорганізації, жодного разу не збирав комісію, членом якої я теж є, і не ставить до відома комісію, що він робить. Танчева я просив, щоб він пояснив, що він збирається зробити, але він не знайшов часу», - додав Гура.Керівник профспілки також зауважив, що 20-го липня цього року був складений протокол, в якому розглянули геолого-економічну оцінку запасів вугілля пластів на полях шахти №9. В протоколі зазначено, що при видобутку 116 тисяч тонн вугілля в рік, 9-та шахта може працювати ще 13,3 роки. Дослідивши подані матеріали ТЕО, експертиза зазначала, що економічна ефективність роботи шахти «№9 Нововолинська» є доведеною. Тож Гура оприлюднив згаданий протокол, а також наказ, який фактично означає закриття шахти №9.«Гендиректору дуже не сподобалося, що я все це оприлюднив. Але ж шахта може працювати, а її хочуть закрити», - сказав Гура.До того ж, працівники шахти №9 переконані, що діяльність гендиректора «Волиньвугілля» Андрія Пилипюка обертається для цієї структури непідйомними збитками.Зокрема, шахтарі переконують, що керівництво «Волиньвугілля» здійснює реалізацію вугільної продукції на енергогенеруючу станцію, через посередників всупереч наказу Міненерговугілля, без попередньої оплати, за заниженою ціною на ТзОВ «Український національний продукт». У шахтарському колективі запевняють, що такі дії керівництво «Волиньвугілля» вчиняє, виконуючи вказівки «смотрящого» -, який нібито є радником керівника ТзОВ «Український національний продукт». Останній, за словами шахтарів, розпоряджається коштами, заробленими шахтарями, бере участь в організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських заходах. Гірники переконують, що повідомляли про ці факти профільному міністру, але він, мовляв, їх не чує.«Міністр нас не чує, а тут керує «смотрящий», – каже Василь Гура.Усі ці факти гірники озвучили і у колективному зверненні до голови Волинської обласної державної адміністрації. Тож наразі вони сподіваються на його розуміння нагальності цієї проблеми та сприяння у її вирішенні.Більше того, звернення Савченку надсилали і представники Первинної профспілкової організації Всеукраїнської незалежної професійної спілки "Захист праці" на державному підприємстві "Шахти №1 "Нововолинська".У своєму листі вони пишуть, що Венгрин вже знищив шахту №1. Тож наразі є кримінальні провадження щодо розкрадання майна на цій шахті за участі Андрія Пилипюка та підконтрольних йому людей, які досі працюють на ДП "Волиньвугілля". Тож гірники просять Савченка втрутитися в ситуацію та сприяти тому, аби кримінальні справи були доведені до кінця, а люди, які причетні до корупції, не були на керівних посадах у "Волиньвугіллі".