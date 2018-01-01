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Дружина львівського мера розповіла, чому трепетно ставиться до Луцька

Дружина львівського мера розповіла, чому трепетно ставиться до Луцька
Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова вперше завітала до Луцька на фестиваль «Бандерштат», однак давно має трепетне ставлення до обласного центру Волині.

Про це вона розповіла 3 серпня.

Першим місцем, яке відвідала жінка, став Музей волинської ікони.

«Тішуся, що спеціально збудована споруда для збереження, презентації та експозиції таких ікон. То дуже гарна ідея. І ця Холмська Божа матір... Що вони це зорганізували, що там можна і молитися, і події різні влаштовувати духовні – це дуже гарно. Мені це дуже сподобалося», - розповіла Катерина Кіт-Садова.

За словами жінки, саме через іконопис вона «заочно» знайома із Луцьком, а з Волинню – через Лесю Українку.

«Але з теперішнього мені дуже подобається монодія - то такий спосіб співу прадавній, з 12-13 століття. Я чула спів монахинь, які приїжджали до нас до Львова на духовний фестиваль монодійного співу. Властиво, напевне, через їхній спів в мене дуже таке трепетне ставлення до Луцька, таке близькодуховне. Це дуже гарно – вони, як дипломати із Луцька, приїхали, привезли це своє вміння і тепер ти вже про Луцьк думаєш не просто, як про місто обласного значення чи про те, що тут є замок, а й про те, що тут є люди, які люблять те саме, що я люблю», - поділилася жінка.

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Теги: Катерина Кіт-Садова, Луцьк
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