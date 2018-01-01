У Київраді презентували проект лучанина

Тарас Шкітер разом із колегами презентував проект "Округи без депутатів" (з яким він бере участь у телепроекті "Нові лідери) представникам Київської міської державної адміністрації.



Про це він написав на своїй сторінці у "Facebook", - пише



"Розроблений нашою командою проект зацікавив столичну владу. І, на мій погляд, це яскрава ознака того, що він важливий та актуальний і його реалізація необхідна в умовах сучасності. Що і підтвердили представники управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків КМДА Юрій Павлов та Ольга Журова. Вони виявили бажання ознайомитися із проектом рішенням засновника Громадянський Рух "CВІДОМІ" Андрія Покровського, яке вже сприяє вирішенню цієї проблеми в Луцьку", – сказано у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"разом із колегами презентував проект "Округи без депутатів" (з яким він бере участь у телепроекті "Нові лідери) представникам Київської міської державної адміністрації.Про це він написав на своїй сторінці у "Facebook", - пише Конкурент "Розроблений нашою командою проект зацікавив столичну владу. І, на мій погляд, це яскрава ознака того, що він важливий та актуальний і його реалізація необхідна в умовах сучасності. Що і підтвердили представники управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків КМДА Юрій Павлов та Ольга Журова. Вони виявили бажання ознайомитися із проектом рішенням засновника Громадянський Рух "CВІДОМІ" Андрія Покровського, яке вже сприяє вирішенню цієї проблеми в Луцьку", – сказано у дописі.

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