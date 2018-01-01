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4 серпня на Волині: гортаючи календар

4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, ресторатор Володимир Пащенко (на фото).

Також день народження 4 серпня у журналістки Світлани Головачук, першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка, депутата Волинської обласної ради Володимира Дибеля.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія.

Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.

Зичимо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.

У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.

4 серпня 2009 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирило в рамках свого візиту в Україну відвідав Свято-Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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