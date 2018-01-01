Пустовіту «світять» 3 роки тюрми, - ЗМІ

Григорія Пустовіта розпочали кримінальне провадження через рішення депутатів поділити земельну ділянку під Завокзальним ринком всупереч рішенню суду.



Про це повідомляє інтернет-видання «



Кримінальне провадження розпочали за заявою обласної спілки споживчих товариств через рішення міської ради від 25 липня «Про надання КП «Луцькі ринки» згоди на поділ земельної ділянки, яка надана в постійне користування на вул. Карпенка-Карого, 1».



Нагадаємо, на початку червня 2018 року Луцька міська рада розірвала договір оренди з облспоживспілкою на ділянку на вулиці Карпенка-Карого, 1.



Землю передали у постійне користування комунальному підприємству «Луцькі ринки».



Хоча у міській раді пообіцяли: майно в облспоживспілки не забиратимуть.



Тож 25 липня депутати ухвалили рішення про поділ ділянки під Завокзальним ринком. Одна частина ділянки – із торговим павільйоном, який належить обспоживспілці, інша – з контейнерами підприємців.



Рішення підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.



Цього ж дня перед розглядом питання на сесії Господарський суд Волинської області ухвалив рішення, яким заборонив поділ земельної ділянки.



Рішення суду у міській раді зачитала депутат Юлія Вусенко. Однак більшість обранців громади таки проголосували за проект рішення про поділ ділянки.



Кримінальне провадження за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню) зареєстрували у реєстрі досудових розслідувань 1 серпня.



Таке правопорушення карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щодо секретаря Луцької міської радирозпочали кримінальне провадження через рішення депутатів поділити земельну ділянку під Завокзальним ринком всупереч рішенню суду.Про це повідомляє інтернет-видання « Волинь24 » з посиланням на власні джерела.Кримінальне провадження розпочали за заявою обласної спілки споживчих товариств через рішення міської ради від 25 липня «Про надання КП «Луцькі ринки» згоди на поділ земельної ділянки, яка надана в постійне користування на вул. Карпенка-Карого, 1».Нагадаємо, на початку червня 2018 року Луцька міська рада розірвала договір оренди з облспоживспілкою на ділянку на вулиці Карпенка-Карого, 1.Землю передали у постійне користування комунальному підприємству «Луцькі ринки».Хоча у міській раді пообіцяли: майно в облспоживспілки не забиратимуть.Тож 25 липня депутати ухвалили рішення про поділ ділянки під Завокзальним ринком. Одна частина ділянки – із торговим павільйоном, який належить обспоживспілці, інша – з контейнерами підприємців.Рішення підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.Цього ж дня перед розглядом питання на сесії Господарський суд Волинської області ухвалив рішення, яким заборонив поділ земельної ділянки.Рішення суду у міській раді зачитала депутат. Однак більшість обранців громади таки проголосували за проект рішення про поділ ділянки.Кримінальне провадження за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню) зареєстрували у реєстрі досудових розслідувань 1 серпня.Таке правопорушення карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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