У селі під Луцьком відкрили надсучасний стадіон. ФОТО
Сьогодні, 02:36
Футбольне поле з штучним покриттям, баскетбольний та волейбольний майданчики, сучасні бігові доріжки та тренажери – таким є надсучасний стадіон у селі Княгининок, який відкрили після трьох місяців будівництва. Зокрема, на його будівництво витратили майже сім мільйонів гривень.
Урочисте відкриття за участі першого заступника Міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула відбулося 4 липня, - пишуть "Волинські новини".
Зазначимо, що стадіон могли і не відкрити, адже у його символу - спортивного зайця Княживчика - викрав ключ злий герой з мультфільму Посіпака. Тож голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб не мала чим відімкнути ворота стадіону-красеня. Втім, на допомогу Княживчику та Олені Твердохліб прийли дітлахи, які, проявивши кмітливість, відгадали усі загадки Посіпаки та віднайшли ключ.
Тож голові Княгининівської ОТГ все ж вдалося відімкнути ворота до стадіону, крізь які спочатку пройшли дітлахи, а потому спортсмени, які прославили ОТГ.
У вітальному слові перший заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул зауважив, що поява цього стадіону – це диво, яке відбулося завдяки окремим людям. Тож він висловив подяку всім причетним, керівнику ОТГ Олені Твердохліб, а також тим, хто облаштовував стадіон.
«Волинська область показує приклад усім регіонам нашої країни в тому, якими можуть бути пріоритети громади. Це не лише речі, пов’язані з освітленням, з дорогами, а це й формування молодої людини, патріота, який здатний захистити свою державу. Я вражений вашими спортивними здобутками», - наголосив Ігор Гоцул та висловив впевненість, що зі стадіону "вийдуть" чимало спортсменів, які прославлятимуть нашу державу.
Своєю чергою, головний підрядник, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України та президент Федерації Легкої атлетики Волині Володимир Рудюк відзначив, що будівництво відбувалося протягом трьох місяців. Він висловив вдячність Олені Твердохліб за високу довіру, а також команді «Спортелітбуд», яка в найкоротший термін побудувала цей стадіон.
«Це не перший побудований нами стадіон на Волині та в Україні, але на сьогоднішній день він - найкращий. Це наша гордість, і я думаю, що стане гордістю всієї громади», - каже Володимир Рудюк.
Своєю чергою, Олена Твердохліб підкреслила, що багато дітей радіють відкриттю стадіону, де зможуть займатися в належних умовах. «Хочу привітати всіх, адже відтепер у нас починається нове спортивне життя, тому ми будемо здоровою громадою», - відзначила голова ОТГ.
Також від імені всієї громади вона привітала з днем народження Володимира Рудюка, зауваживши, що на будівництві стадіону було зекономлено 300 тисяч гривень.
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Урочисте відкриття за участі першого заступника Міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула відбулося 4 липня, - пишуть "Волинські новини".
Зазначимо, що стадіон могли і не відкрити, адже у його символу - спортивного зайця Княживчика - викрав ключ злий герой з мультфільму Посіпака. Тож голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб не мала чим відімкнути ворота стадіону-красеня. Втім, на допомогу Княживчику та Олені Твердохліб прийли дітлахи, які, проявивши кмітливість, відгадали усі загадки Посіпаки та віднайшли ключ.
Тож голові Княгининівської ОТГ все ж вдалося відімкнути ворота до стадіону, крізь які спочатку пройшли дітлахи, а потому спортсмени, які прославили ОТГ.
У вітальному слові перший заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул зауважив, що поява цього стадіону – це диво, яке відбулося завдяки окремим людям. Тож він висловив подяку всім причетним, керівнику ОТГ Олені Твердохліб, а також тим, хто облаштовував стадіон.
«Волинська область показує приклад усім регіонам нашої країни в тому, якими можуть бути пріоритети громади. Це не лише речі, пов’язані з освітленням, з дорогами, а це й формування молодої людини, патріота, який здатний захистити свою державу. Я вражений вашими спортивними здобутками», - наголосив Ігор Гоцул та висловив впевненість, що зі стадіону "вийдуть" чимало спортсменів, які прославлятимуть нашу державу.
Своєю чергою, головний підрядник, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України та президент Федерації Легкої атлетики Волині Володимир Рудюк відзначив, що будівництво відбувалося протягом трьох місяців. Він висловив вдячність Олені Твердохліб за високу довіру, а також команді «Спортелітбуд», яка в найкоротший термін побудувала цей стадіон.
«Це не перший побудований нами стадіон на Волині та в Україні, але на сьогоднішній день він - найкращий. Це наша гордість, і я думаю, що стане гордістю всієї громади», - каже Володимир Рудюк.
Своєю чергою, Олена Твердохліб підкреслила, що багато дітей радіють відкриттю стадіону, де зможуть займатися в належних умовах. «Хочу привітати всіх, адже відтепер у нас починається нове спортивне життя, тому ми будемо здоровою громадою», - відзначила голова ОТГ.
Також від імені всієї громади вона привітала з днем народження Володимира Рудюка, зауваживши, що на будівництві стадіону було зекономлено 300 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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