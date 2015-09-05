У селі під Луцьком відкрили надсучасний стадіон. ФОТО





Урочисте відкриття за участі першого заступника Міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула відбулося 4 липня, - пишуть "



Зазначимо, що стадіон могли і не відкрити, адже у його символу - спортивного зайця Княживчика - викрав ключ злий герой з мультфільму Посіпака. Тож голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб не мала чим відімкнути ворота стадіону-красеня. Втім, на допомогу Княживчику та Олені Твердохліб прийли дітлахи, які, проявивши кмітливість, відгадали усі загадки Посіпаки та віднайшли ключ.



Тож голові Княгининівської ОТГ все ж вдалося відімкнути ворота до стадіону, крізь які спочатку пройшли дітлахи, а потому спортсмени, які прославили ОТГ.



У вітальному слові перший заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул зауважив, що поява цього стадіону – це диво, яке відбулося завдяки окремим людям. Тож він висловив подяку всім причетним, керівнику ОТГ Олені Твердохліб, а також тим, хто облаштовував стадіон.



«Волинська область показує приклад усім регіонам нашої країни в тому, якими можуть бути пріоритети громади. Це не лише речі, пов’язані з освітленням, з дорогами, а це й формування молодої людини, патріота, який здатний захистити свою державу. Я вражений вашими спортивними здобутками», - наголосив Ігор Гоцул та висловив впевненість, що зі стадіону "вийдуть" чимало спортсменів, які прославлятимуть нашу державу.



Своєю чергою, головний підрядник, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України та президент Федерації Легкої атлетики Волині Володимир Рудюк відзначив, що будівництво відбувалося протягом трьох місяців. Він висловив вдячність Олені Твердохліб за високу довіру, а також команді «Спортелітбуд», яка в найкоротший термін побудувала цей стадіон.



«Це не перший побудований нами стадіон на Волині та в Україні, але на сьогоднішній день він - найкращий. Це наша гордість, і я думаю, що стане гордістю всієї громади», - каже Володимир Рудюк.



Своєю чергою, Олена Твердохліб підкреслила, що багато дітей радіють відкриттю стадіону, де зможуть займатися в належних умовах. «Хочу привітати всіх, адже відтепер у нас починається нове спортивне життя, тому ми будемо здоровою громадою», - відзначила голова ОТГ.



Також від імені всієї громади вона привітала з днем народження Володимира Рудюка, зауваживши, що на будівництві стадіону було зекономлено 300 тисяч гривень.









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