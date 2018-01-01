Волинянка скаржиться на «добиту» дорогу біля сучасного стадіону
Сьогодні, 01:16
Після виконання робіт на стадіоні в селі Княгининок Луцького району, який відкрили 4 серпня, дорога поруч виявилася вкрай розбитою.
Про це користувачка Marta Hudz написала у Facebook-спільноті "Княгининівська громада".
Жінка зауважує, що про стадіон кажуть, що він - один із найкращих на Волині.
"Лише робочі на питання під час завершення робіт перед відкриттям (що їхній транспорт нашкодив та зруйнував під час будівництва) сказали самим взяти тачку щебню й засипати... Дорога вулиці біля стадіону тепер зруйнована", - йдется у дописі. Цікавить жінку і те, хто інспектував територію перед відкриттям.
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Про це користувачка Marta Hudz написала у Facebook-спільноті "Княгининівська громада".
Жінка зауважує, що про стадіон кажуть, що він - один із найкращих на Волині.
"Лише робочі на питання під час завершення робіт перед відкриттям (що їхній транспорт нашкодив та зруйнував під час будівництва) сказали самим взяти тачку щебню й засипати... Дорога вулиці біля стадіону тепер зруйнована", - йдется у дописі. Цікавить жінку і те, хто інспектував територію перед відкриттям.
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