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Волинянка скаржиться на «добиту» дорогу біля сучасного стадіону

Волинянка скаржиться на «добиту» дорогу біля сучасного стадіону
Після виконання робіт на стадіоні в селі Княгининок Луцького району, який відкрили 4 серпня, дорога поруч виявилася вкрай розбитою.

Про це користувачка ‎Marta Hudz‎ написала у Facebook-спільноті "Княгининівська громада".

Жінка зауважує, що про стадіон кажуть, що він - один із найкращих на Волині.

"Лише робочі на питання під час завершення робіт перед відкриттям (що їхній транспорт нашкодив та зруйнував під час будівництва) сказали самим взяти тачку щебню й засипати... Дорога вулиці біля стадіону тепер зруйнована", - йдется у дописі. Цікавить жінку і те, хто інспектував територію перед відкриттям.

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Теги: Княгининок, стадіон, дорога
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