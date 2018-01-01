Волинянка скаржиться на «добиту» дорогу біля сучасного стадіону

Після виконання робіт на стадіоні в селі Княгининок Луцького району, який, дорога поруч виявилася вкрай розбитою.Про це користувачка ‎написала у Facebook-спільноті "Княгининівська громада".Жінка зауважує, що про стадіон кажуть, що він - один із найкращих на Волині."Лише робочі на питання під час завершення робіт перед відкриттям (що їхній транспорт нашкодив та зруйнував під час будівництва) сказали самим взяти тачку щебню й засипати... Дорога вулиці біля стадіону тепер зруйнована", - йдется у дописі. Цікавить жінку і те, хто інспектував територію перед відкриттям.