Волинян просять допомогти онкохворому підлітку
Сьогодні, 10:54
На Волині збирають гроші для онкохворого 15-річного Колі Войтовича з села Мокрець Турійського району, який нині проходить лікування у відділенні онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні. У підлітка лімфогранулематоз і збирають кошти на препарати хіміотерапії, підтримуючі препарати, обстеження МРТ.
Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду «Подих життя» у Фейсбук, - пише Район.Турійськ.
Необхідно зібрати 43 тисячі гривень. Фондом вже зібрано 23, 180 гривень. Залишилося зібрати 19, 820 гривень.
Волонтери розповідають, що Коля як і раніше вдома, на перерві після хіміотерапії. Вже краще себе почуває: пройшла нудота, болі в суглобах. Багато їсть (через гормональної терапії) і багато спить.
Коля дуже переживає з приводу змін у зовнішності, які сталися через лікування, і відмовляється виходити з дому. Хлопець полисів через хіміотерапію, дуже поправився через прийом гормонів і з'явилася висипка на обличчі. Все це дуже пригнічує Колю і йому соромно виходити на вулицю.
Так, можна сказати, що це все дрібниці і головне здоров'я, але всі ці зміни в зовнішньому вигляді дуже сильно пригнічують людей, які проходять лікування від онкології. Масу сил у них відбирає агресивне лікування, а коли вони бачать себе в дзеркалі – це ніяк не додає їм настрою і багатьох просто вганяє в депресію.
«Ми дуже сподіваємося, що підтримка рідних і друзів, допоможе Колі пережити всі ці негативні моменти лікування. Поки хлопчик будинку, відпочиває і відновлюється, у нас є трохи часу, щоб акумулювати кошти для лікування нашого підопічного. Наступна хіміотерапія буде вже на початку серпня. У лікарні немає нічого безкоштовного, за все препарати необхідно платити за все ліки самостійно», – зазначають волонтери.
Все це коштує грошей, грошей, яких у батьків хлопчика вже немає. Вже зайняли у кого змогли, але в місяць на лікування сина йде близько 10 тисячі гривень, а ще потрібно буде оплатити два обстеження МРТ – це 3 тисячі гривень. Колі має бути ще чотири місяці такого лікування. І за умови, що не буде ніяких «сюрпризів», необхідно зібрати 43 тисячі гривень.
«Самі батьки не впораються. І ми просимо від себе і від батьків хлопчика: будь ласка, допоможіть! Будь-якою сумою, перепис підтримайте хлопчика! Адже всі ми знаємо, що не буває маленькою допомоги!», – додають волонтери.
Небайдужі можуть переказати гроші на банківську картку мами Колі:
Приватбанк: 5168 7573 6302 8152 – Ковальчук Світлана Анатоліївна.
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Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду «Подих життя» у Фейсбук, - пише Район.Турійськ.
Необхідно зібрати 43 тисячі гривень. Фондом вже зібрано 23, 180 гривень. Залишилося зібрати 19, 820 гривень.
Волонтери розповідають, що Коля як і раніше вдома, на перерві після хіміотерапії. Вже краще себе почуває: пройшла нудота, болі в суглобах. Багато їсть (через гормональної терапії) і багато спить.
Коля дуже переживає з приводу змін у зовнішності, які сталися через лікування, і відмовляється виходити з дому. Хлопець полисів через хіміотерапію, дуже поправився через прийом гормонів і з'явилася висипка на обличчі. Все це дуже пригнічує Колю і йому соромно виходити на вулицю.
Так, можна сказати, що це все дрібниці і головне здоров'я, але всі ці зміни в зовнішньому вигляді дуже сильно пригнічують людей, які проходять лікування від онкології. Масу сил у них відбирає агресивне лікування, а коли вони бачать себе в дзеркалі – це ніяк не додає їм настрою і багатьох просто вганяє в депресію.
«Ми дуже сподіваємося, що підтримка рідних і друзів, допоможе Колі пережити всі ці негативні моменти лікування. Поки хлопчик будинку, відпочиває і відновлюється, у нас є трохи часу, щоб акумулювати кошти для лікування нашого підопічного. Наступна хіміотерапія буде вже на початку серпня. У лікарні немає нічого безкоштовного, за все препарати необхідно платити за все ліки самостійно», – зазначають волонтери.
Все це коштує грошей, грошей, яких у батьків хлопчика вже немає. Вже зайняли у кого змогли, але в місяць на лікування сина йде близько 10 тисячі гривень, а ще потрібно буде оплатити два обстеження МРТ – це 3 тисячі гривень. Колі має бути ще чотири місяці такого лікування. І за умови, що не буде ніяких «сюрпризів», необхідно зібрати 43 тисячі гривень.
«Самі батьки не впораються. І ми просимо від себе і від батьків хлопчика: будь ласка, допоможіть! Будь-якою сумою, перепис підтримайте хлопчика! Адже всі ми знаємо, що не буває маленькою допомоги!», – додають волонтери.
Небайдужі можуть переказати гроші на банківську картку мами Колі:
Приватбанк: 5168 7573 6302 8152 – Ковальчук Світлана Анатоліївна.
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