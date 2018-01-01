У Луцьку утворилася небезпечна яма. ФОТО





Фото пошкодженого тротуару на порталі «Відкрите місто» виклав Роман Ф.



На знімку видно, що на тротуарі на вулиці Шевченка провалився асфальт і утворилася глибока яма.



«Яма серед тротуару. Вул.Шевченка, 30», - йдеться у дописі.



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