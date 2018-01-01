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У Луцьку утворилася небезпечна яма. ФОТО

У Луцьку утворилася небезпечна яма. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці утворилася діра.

Фото пошкодженого тротуару на порталі «Відкрите місто» виклав Роман Ф.

На знімку видно, що на тротуарі на вулиці Шевченка провалився асфальт і утворилася глибока яма.

«Яма серед тротуару. Вул.Шевченка, 30», - йдеться у дописі.
У Луцьку утворилася небезпечна яма. ФОТО

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Теги: яма, тротуар, Луцьк
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