Нічне купання на Світязі для лучанина закінчилося втратою айфонів, грошей і кросівок
Сьогодні, 17:30
В урочищі Гряда уночі в лучанина вкрали телефони, гроші, одяг і документи, поки той купався у Світязі.
Про це повідомили у Шацькому віділенні поліції.
Так, до поліції звернувся житель м. Луцьк, 1994 року народження, про те, що в нічний час доби на пляжі в ур. Гряда він залишив власні цінні речі без нагляду та пішов купатись.
Коли через 15 хв. повернувся, то виявив зниклим два мобільних телефони Айфон, гаманець з коштами, кросівки, годинник, посвідчення водія.
Сума збитків встановлюється, матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).
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Про це повідомили у Шацькому віділенні поліції.
Так, до поліції звернувся житель м. Луцьк, 1994 року народження, про те, що в нічний час доби на пляжі в ур. Гряда він залишив власні цінні речі без нагляду та пішов купатись.
Коли через 15 хв. повернувся, то виявив зниклим два мобільних телефони Айфон, гаманець з коштами, кросівки, годинник, посвідчення водія.
Сума збитків встановлюється, матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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