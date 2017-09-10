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Нічне купання на Світязі для лучанина закінчилося втратою айфонів, грошей і кросівок

Нічне купання на Світязі для лучанина закінчилося втратою айфонів, грошей і кросівок
В урочищі Гряда уночі в лучанина вкрали телефони, гроші, одяг і документи, поки той купався у Світязі.

Про це повідомили у Шацькому віділенні поліції.

Так, до поліції звернувся житель м. Луцьк, 1994 року народження, про те, що в нічний час доби на пляжі в ур. Гряда він залишив власні цінні речі без нагляду та пішов купатись.

Коли через 15 хв. повернувся, то виявив зниклим два мобільних телефони Айфон, гаманець з коштами, кросівки, годинник, посвідчення водія.

Сума збитків встановлюється, матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).

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Теги: крадіжка, Світязь
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