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Луцькі каштани вразила хвороба

Луцькі каштани вразила хвороба
Лишень нещодавно розпочався серпень, а з луцьких каштанів опадає сухе листя.

Про це повідомляє 12 канал.

Ранній листопад у дерев почався не через зміну клімату, а через хворобу.

Чотири тисячі каштанів в обласному центрі Волині вразив шкідник – мінуюча каштанова міль.

Потрапила до України вона з Македонії і вже встигла поширитись всією територією країни.

Подробиці – у сюжеті.



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Теги: каштани, Луцьк
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