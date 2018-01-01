Луцькі каштани вразила хвороба
Сьогодні, 06:10
Лишень нещодавно розпочався серпень, а з луцьких каштанів опадає сухе листя.
Про це повідомляє 12 канал.
Ранній листопад у дерев почався не через зміну клімату, а через хворобу.
Чотири тисячі каштанів в обласному центрі Волині вразив шкідник – мінуюча каштанова міль.
Потрапила до України вона з Македонії і вже встигла поширитись всією територією країни.
Подробиці – у сюжеті.
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Про це повідомляє 12 канал.
Ранній листопад у дерев почався не через зміну клімату, а через хворобу.
Чотири тисячі каштанів в обласному центрі Волині вразив шкідник – мінуюча каштанова міль.
Потрапила до України вона з Македонії і вже встигла поширитись всією територією країни.
Подробиці – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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