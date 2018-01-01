Волинянин віз до Польщі двох жінок у секс-рабство





Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



В пункті пропуску «Ягодин» затримали волинянина при спробі вивезення на територію Республіки Польща двох громадянок України задля їх подальшої сексуальної експлуатації.



Тривають першочергові слідчі дії.



Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

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