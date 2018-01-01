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Волинянин віз до Польщі двох жінок у секс-рабство

Волинянин віз до Польщі двох жінок у секс-рабство
На Волині викрили торгівця людьми, який хотів вивезти двох жінок в Польщу для сексуальної експлуатації.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

В пункті пропуску «Ягодин» затримали волинянина при спробі вивезення на територію Республіки Польща двох громадянок України задля їх подальшої сексуальної експлуатації.

Тривають першочергові слідчі дії.

Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

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Теги: кримінал, рабство, прокуратура
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Коментарі 1
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Чому зразу рабство?
Iпут, ще й грошi платять...
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