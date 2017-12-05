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В Україні побільшало безкоштовних ліків

В Україні побільшало безкоштовних ліків
До списку безкоштовних препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», додали 12 позицій.

Про це у своєму Facebook написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, – передає ТСН.

Новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», затвердили. За програмою, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Ці хвороби було обрано, бо саме вони найбільше вбивають українців.

Наразі до списку внесено 261 препарат, 59 із яких можна отримати в аптеках безкоштовно. У новому списку буде на 22 препарати більше, із яких 12 безоплатні.

Ознайомитись з переліком безкоштовних ліків можна на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Для отримання слід мати правильно виписаний рецепт та звернутися до аптеки з позначкою «Доступні ліки».

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Теги: ліки, Доступні ліки, програма, Уляна Супрун
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