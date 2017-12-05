В Україні побільшало безкоштовних ліків
Сьогодні, 09:07
До списку безкоштовних препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», додали 12 позицій.
Про це у своєму Facebook написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, – передає ТСН.
Новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», затвердили. За програмою, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Ці хвороби було обрано, бо саме вони найбільше вбивають українців.
Наразі до списку внесено 261 препарат, 59 із яких можна отримати в аптеках безкоштовно. У новому списку буде на 22 препарати більше, із яких 12 безоплатні.
Ознайомитись з переліком безкоштовних ліків можна на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Для отримання слід мати правильно виписаний рецепт та звернутися до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
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Про це у своєму Facebook написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, – передає ТСН.
Новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», затвердили. За програмою, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Ці хвороби було обрано, бо саме вони найбільше вбивають українців.
Наразі до списку внесено 261 препарат, 59 із яких можна отримати в аптеках безкоштовно. У новому списку буде на 22 препарати більше, із яких 12 безоплатні.
Ознайомитись з переліком безкоштовних ліків можна на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Для отримання слід мати правильно виписаний рецепт та звернутися до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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