В Україні побільшало безкоштовних ліків





Про це у своєму Facebook написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, – передає



Новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», затвердили. За програмою, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Ці хвороби було обрано, бо саме вони найбільше вбивають українців.



Наразі до списку внесено 261 препарат, 59 із яких можна отримати в аптеках безкоштовно. У новому списку буде на 22 препарати більше, із яких 12 безоплатні.



Ознайомитись з переліком безкоштовних ліків можна на сайті Міністерства охорони здоров'я.



Для отримання слід мати правильно виписаний рецепт та звернутися до аптеки з позначкою «Доступні ліки».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До списку безкоштовних препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», додали 12 позицій.Про це у своєму Facebook написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я, – передає ТСН Новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», затвердили. За програмою, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Ці хвороби було обрано, бо саме вони найбільше вбивають українців.Наразі до списку внесено 261 препарат, 59 із яких можна отримати в аптеках безкоштовно. У новому списку буде на 22 препарати більше, із яких 12 безоплатні.Для отримання слід мати правильно виписаний рецепт та звернутися до аптеки з позначкою «Доступні ліки».

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