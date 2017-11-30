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На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка

На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
На автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів, поблизу села Олександрія, автівка на смерть збила чоловіка.

Так, водій автомобіля Аudi Q7 на іноземній реєстрації, 35-річний житель села Велике Вербче Сарненського району, рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на велосипедиста, - пише Рівне вечірнє.

Від отриманих травм 58-річний житель села Олександрія загинув на місці.

За результатами перевірки водія алкотестер показав 1,27 проміле.

Зазначається, що водій Аudi - 36-річний Петро Зембицький - є підприємцем та депутатом Сарненської райради. Мешкає п.Зембицький, відповідно до його декларації, у Великому Житині, що біля Рівного.

На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка

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Теги: аварія, Рівне
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