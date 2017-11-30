На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 14:33
На автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів, поблизу села Олександрія, автівка на смерть збила чоловіка.
Так, водій автомобіля Аudi Q7 на іноземній реєстрації, 35-річний житель села Велике Вербче Сарненського району, рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на велосипедиста, - пише Рівне вечірнє.
Від отриманих травм 58-річний житель села Олександрія загинув на місці.
За результатами перевірки водія алкотестер показав 1,27 проміле.
Зазначається, що водій Аudi - 36-річний Петро Зембицький - є підприємцем та депутатом Сарненської райради. Мешкає п.Зембицький, відповідно до його декларації, у Великому Житині, що біля Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, водій автомобіля Аudi Q7 на іноземній реєстрації, 35-річний житель села Велике Вербче Сарненського району, рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на велосипедиста, - пише Рівне вечірнє.
Від отриманих травм 58-річний житель села Олександрія загинув на місці.
За результатами перевірки водія алкотестер показав 1,27 проміле.
Зазначається, що водій Аudi - 36-річний Петро Зембицький - є підприємцем та депутатом Сарненської райради. Мешкає п.Зембицький, відповідно до його декларації, у Великому Житині, що біля Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю
Сьогодні, 14:57
Найбільш популярні вакансії у Вінниці*
Сьогодні, 14:35
На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 14:33
Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла
Сьогодні, 14:14