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Волонтери просять зробити подарунок дитині померлого волинського бійця

Волонтери просять зробити подарунок дитині померлого волинського бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Юна красуня Вікторія Сачковська (Ліщина) 10 серпня зустріне чотирнадцятиріччя. Дівчина є падчеркою Ліщини Андрія Васильовича. Його життя обірвалося 19 червня 2016 року, зовсім рано, на 32 році. Біля села Новоселівка-2 Донецькій області отримав тяжке поранення від підриву його бойової машини на фугасній міні. 20 червня 2016 р. в 66-му військовому шпиталі міста Покровськ, що на Донеччині, він помер від поранень.

Захищати східні кордони Батьківщини Андрій Ліщина пішов 15 травня 2015 року. Він був доброю, порядною людиною, цінував і шанував родину, був люблячим сином, надійним братом і вірним другом для своїх товаришів. Він не вагався і не роздумував жодної хвилини. Залишив родину вдома і став на захист інтересів України.
Указом Президента України № 421/2016 від 29 вересня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Віка навчається у 9 класі. Про свою успішність у навчанні дівчина говорить, що вона середня. У школі їй до вподоби такі предмети як: біологія, українська мова та література, вона любить писати твори. От як вона написала про героя нашого часу: «Мій тато Герой. Він завжди був сильним та сміливим чоловіком, який пожертвував своїм життям заради свободи нашої держави. Завдяки таким сміливим та благородним людям Україні вдасться відновити мир, і сподіваюся, це станеться найближчим часом».

Вона любить дикламувати вірші. У всіх шкільних концертах з радістю бере участь. Зазвичай отримує грамоти за призові місця у конкурсах присвячених творчості Лесі Українки та Тарасові Шевченку. Дівчина хотіла б грати на гітарі, синтезаторі, але про це, живучи в селі можна лише мріяти.

У майбутньому наша іменинниця бачить себе актрисою або психологом.
Про своїх домашніх улюбленців Віка розповідає, що у неї є і собачки, і котики, і хом’ячки.

Вікторія – дуже любить мандрувати. Для неї такі поїздки – це розширення світогляду та нові знайомства. За сприяння волонтерів та меценатів їй вдалось побувати і за межами України: у Болгарії, Польщі та Австрії, а наразі дівчинка знаходиться з такими ж дітками в Німеччині. За кордоном вона знайомилася з культурою, побутом і звичками місцевого населення та нашої діаспори і привозила багато спогадів і приємних вражень. У Болгарії їй найбільше запам’яталися старе древньогрецьке місто Несебр, похід до аквапарку, катання на кораблі. А в майбутньому хоче відвідати Амстердам.

Вікторія завжди усміхнена, комунікабельна, випромінює позитив, вона щаслива, що живе в Україні, каже, що це не просто місце, де вона народилася – це її батьківщина, і тут найкраще. Якби стала політиком, то покращила б економіку та посприяла б сувернітету держави.

Дівчина переконана, що шукати собі авторитетів не варто – краще вчитися на власному досвіді. Проте серед знаменитостей має одного фаворита – співака Melovinа. Дівчина захоплюється його творчістю, мріє колись зустрітися з ним, поспілкуватися.

А ще Віка захоплюється своєю матусею, котра після непоправної трагедії не тільки знайшла у собі сили жити далі, але постійно допомагає їм із сестрою знайти сенс життя. Вона багато та важко працює у Волинському державному центрі експертизи сортів рослин. Тому підтримка від донечок їй просто необхідна: донечка доглядає за домашніми улюбленцями, прибирає в домі, готує їсти та завжди прагне підбадьорити свою матусю.

Мама Інна додає, що вдячна за будь-яку допомогу, від своїх донечок, і також за підтримку, яка в більшості надходить від волонтерів. А для доні найбільш актуальним є одяг, взуття, та обладнання для школи.

Вікторія буде дуже рада новим знайомствам та спілкуванню з іншими однолітками, тому адресу для листування та привітань усім бажаючим ми можемо надати у приват. А ще дівчина безмежно вдячна усім благодійникам, що допомагали та продовжують підтримувати її родину як у моральному плані, так і фінансово.

Інформація для благодійників: Вікторія Сачковська (Ліщина) – невдовзі 14 років (10.08.2004). Горохівський р-н.
Зріст: 156; Розмір взуття: 37.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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