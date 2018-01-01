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На Волині вандали поперекидали лавки в парку. ВІДЕО

На Волині вандали поперекидали лавки в парку. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському троє молодиків перевернули усі лавки у парку «Слов'янський».

Про це пише БУГ.

Інцидент трапився близько 4 ранку 9-го серпня. Троє молодиків в парку “Слов’янський” перекинули всі лавки біля пам’ятника князю Володимиру.

Як зафіксували камери відеоспостереження, хлопці показово спершу танцювали перед камерами відеонагляду, а після цього пішли перекидати лавки. Зауважимо, що лавки виявилися настільки важкими, що хлопці утрьох перевертали кожну лавку та відкочували її в сторону.

Станом на 7 годину ранку, після фіксування того, що трапилося, лавки повернули на місце.

Відео надане розпорядником парку на усний запит журналістів інтернет-видання.

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Теги: вандал, Володимир-Волинський, лавка, парк
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