На Волині вандали поперекидали лавки в парку. ВІДЕО





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Інцидент трапився близько 4 ранку 9-го серпня. Троє молодиків в парку “Слов’янський” перекинули всі лавки біля пам’ятника князю Володимиру.



Як зафіксували камери відеоспостереження, хлопці показово спершу танцювали перед камерами відеонагляду, а після цього пішли перекидати лавки. Зауважимо, що лавки виявилися настільки важкими, що хлопці утрьох перевертали кожну лавку та відкочували її в сторону.



Станом на 7 годину ранку, після фіксування того, що трапилося, лавки повернули на місце.



Відео надане розпорядником парку на усний запит журналістів інтернет-видання.



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