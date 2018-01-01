На Волині вандали поперекидали лавки в парку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
У Володимирі-Волинському троє молодиків перевернули усі лавки у парку «Слов'янський».
Про це пише БУГ.
Інцидент трапився близько 4 ранку 9-го серпня. Троє молодиків в парку “Слов’янський” перекинули всі лавки біля пам’ятника князю Володимиру.
Як зафіксували камери відеоспостереження, хлопці показово спершу танцювали перед камерами відеонагляду, а після цього пішли перекидати лавки. Зауважимо, що лавки виявилися настільки важкими, що хлопці утрьох перевертали кожну лавку та відкочували її в сторону.
Станом на 7 годину ранку, після фіксування того, що трапилося, лавки повернули на місце.
Відео надане розпорядником парку на усний запит журналістів інтернет-видання.
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Про це пише БУГ.
Інцидент трапився близько 4 ранку 9-го серпня. Троє молодиків в парку “Слов’янський” перекинули всі лавки біля пам’ятника князю Володимиру.
Як зафіксували камери відеоспостереження, хлопці показово спершу танцювали перед камерами відеонагляду, а після цього пішли перекидати лавки. Зауважимо, що лавки виявилися настільки важкими, що хлопці утрьох перевертали кожну лавку та відкочували її в сторону.
Станом на 7 годину ранку, після фіксування того, що трапилося, лавки повернули на місце.
Відео надане розпорядником парку на усний запит журналістів інтернет-видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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