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Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
У комунальному закладі загальної середньої освіти "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області" у навчальному процесі використовуватимуть 7 мультибордів, а діти вчитимуться у сучасних класах.

Про це стало відомо 9 серпня під час огляду приміщення школи.

Представники міської влади прибули до школи, аби оглянути, на якому етапі перебувають роботи. Нині у школі монтують шафи, сюди вже привезли крісла для учнів різного віку, а до 1 вересня завезуть і парти. Класи тут просторі та яскраві, а їхня площа дозволяє лишити дітям простір для усамітнення.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Школа матиме спрямування на інформаційно-комункаційні технології.

"Заплановані аж 7 мультибордів, які дозволять власне оцю лінію, інфорамційно-комунікаційну, я наголошую. Можливо, не завжди варто саме таке оснащення, але якщо ми робимо акцент на цьому, то так має бути", - розповіла очільниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Навчальний заклад буде обладаний за останніми "освітніми тенденціями". Так, наприклад, у коридорах втановлені фонтанчики із питною водою.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

У школі буде майстерня для куховаріння, обладнаний швейними машинками клас для трудового навчання, сучасні фізичний та хімічний кабінети.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Окрім того, для дітей із молодших класів передбачені кімнати для сну та ігрові, де діти зможуть побавитися, наприклад, у теніс. Школа має власний басейн зі спеціальним "пилососом", який очищатиме воду.

Виконувач обов'язків міського голови Гргорій Пустовіт зауважив, що задоволений побаченим. Є ще багато технічних питань, однак їх вдасться швидко вирішити.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Поруч зі школою саме вкладають бруківку, аби діти не йшли до школи через болото. Окрім того, на подвір'ї встановили лавочки для відпочинку.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Єдиним, чого не вистачає навчальному закладу, це спортзалу. Однак, за словами директора Віталія Бондаря, на території є місце для побудови повноцінного залу.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

Натомість поки що всередині обладнають велику кімнату для ігор. Приміщення має власні душові, скоро сюди завезуть обладнання і тут зможуть займатися молодші класи. Старші діти поки займатимуться на вулиці, де обладнані спортмайданчики та футбольне поле.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

"Ми сподіваємося, що за літо збудуємо спортзал", - додав Пустовіт. Кошти хочуть залучити із Державного фонду регіонального розвитку.

Окрім того, діти від 7-ми років зможуть займатися у басейні.

"На окремі заняття буде укладено договори із школами, так теж допускається, які поблизу, і уроки, які тільки на базі спортивних залів, відбуватимуться на базі тих шкіл, перехід до яких не загрожуватиме безпеці дітей", - підсумувала Лещенко.

Нагадаємо, школу планують відкрити до 1 вересня. Про бажання навчатися тут заявили батьки 470 школярів, які подали відповідні заяви.
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

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Теги: школа №27, Луцьк
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