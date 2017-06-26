Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО

У комунальному закладі загальної середньої освіти "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області" у навчальному процесі використовуватимуть 7 мультибордів, а діти вчитимуться у сучасних класах.Про це стало відомо 9 серпня під час огляду приміщення школи.Представники міської влади прибули до школи, аби оглянути, на якому етапі перебувають роботи. Нині у школі монтують шафи, сюди вже привезли крісла для учнів різного віку, а до 1 вересня завезуть і парти. Класи тут просторі та яскраві, а їхня площа дозволяє лишити дітям простір для усамітнення.Школа матиме спрямування на інформаційно-комункаційні технології."Заплановані аж 7 мультибордів, які дозволять власне оцю лінію, інфорамційно-комунікаційну, я наголошую. Можливо, не завжди варто саме таке оснащення, але якщо ми робимо акцент на цьому, то так має бути", - розповіла очільниця міського управління освітиНавчальний заклад буде обладаний за останніми "освітніми тенденціями". Так, наприклад, у коридорах втановлені фонтанчики із питною водою.У школі буде майстерня для куховаріння, обладнаний швейними машинками клас для трудового навчання, сучасні фізичний та хімічний кабінети.Окрім того, для дітей із молодших класів передбачені кімнати для сну та ігрові, де діти зможуть побавитися, наприклад, у теніс. Школа має власний басейн зі спеціальним "пилососом", який очищатиме воду.Виконувач обов'язків міського головизауважив, що задоволений побаченим. Є ще багато технічних питань, однак їх вдасться швидко вирішити.Поруч зі школою саме вкладають бруківку, аби діти не йшли до школи через болото. Окрім того, на подвір'ї встановили лавочки для відпочинку.Єдиним, чого не вистачає навчальному закладу, це спортзалу. Однак, за словами директора, на території є місце для побудови повноцінного залу.Натомість поки що всередині обладнають велику кімнату для ігор. Приміщення має власні душові, скоро сюди завезуть обладнання і тут зможуть займатися молодші класи. Старші діти поки займатимуться на вулиці, де обладнані спортмайданчики та футбольне поле."Ми сподіваємося, що за літо збудуємо спортзал", - додав Пустовіт. Кошти хочуть залучити із Державного фонду регіонального розвитку.Окрім того, діти від 7-ми років зможуть займатися у басейні."На окремі заняття буде укладено договори із школами, так теж допускається, які поблизу, і уроки, які тільки на базі спортивних залів, відбуватимуться на базі тих шкіл, перехід до яких не загрожуватиме безпеці дітей", - підсумувала Лещенко.Нагадаємо, школу планують відкрити. Про бажання навчатися тут заявили батьки, які подали відповідні заяви.