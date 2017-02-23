Суд оштрафував волинського патрульного
Сьогодні, 02:46
Луцький міськрайонний суд до відповідальності за адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув працівника Управління патрульної поліції у Волинській області.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Правоохоронець, всупереч закону, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Патрульного суд визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 1700 гривень.
Окрім штрафу, порушник заплатить і судовий збір – понад 300 гривень.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Правоохоронець, всупереч закону, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Патрульного суд визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 1700 гривень.
Окрім штрафу, порушник заплатить і судовий збір – понад 300 гривень.
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