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Суд оштрафував волинського патрульного

Суд оштрафував волинського патрульного
Луцький міськрайонний суд до відповідальності за адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув працівника Управління патрульної поліції у Волинській області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Правоохоронець, всупереч закону, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

Патрульного суд визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 1700 гривень.

Окрім штрафу, порушник заплатить і судовий збір – понад 300 гривень.


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Теги: штраф, суд, Луцьк
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