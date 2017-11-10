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На «Устилузі» в автівці знайшли пневматичні гвинтівки

На «Устилузі» в автівці знайшли пневматичні гвинтівки
У пункті пропуску "Устилуг" волинські митники знайшли в автівці пневматичні гвинтівки.

Автомобіль в’їжджав до України з Польщі смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор», - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Так, серед особистих речей двох пасажирів було знайдено приховані від контролю дві пневматичні гвинтівки VANTAGE з оптичним прицілом калібру 4,5 мм з набоями (192 шт) та мачет довжиною 585 мм.

Відтак, предмети вилучили та передані на експертизу.

До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



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Теги: Устилуг, митники, зброя
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