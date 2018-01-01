12 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні - Міжнародний день молоді. Ідея святкування була запропонована в 1991 році молоддю, яка зібралася в Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.Іменинники сьогодні –(чоловіки),таЗичимо усім міцного здоров’я, безмежної удачі й достатку.У цей день 22 роки тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані віруючим Української православної церкви Київського патріархату.12 серпня волинський скансен потрапив у десятку кращих музеїв України. Музей історії сільського господарства скансен у Рокинях, увійшов у першу десятку музеїв України з обслуговування і надання екскурсійних послуг.2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили