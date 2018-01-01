12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні - Міжнародний день молоді. Ідея святкування була запропонована в 1991 році молоддю, яка зібралася в Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.
Іменинники сьогодні – Валентини (чоловіки), Максими та Івани.
Зичимо усім міцного здоров’я, безмежної удачі й достатку.
У цей день 22 роки тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані віруючим Української православної церкви Київського патріархату.
12 серпня волинський скансен потрапив у десятку кращих музеїв України. Музей історії сільського господарства скансен у Рокинях, увійшов у першу десятку музеїв України з обслуговування і надання екскурсійних послуг.
2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили Олександра Кватирка.
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Іменинники сьогодні – Валентини (чоловіки), Максими та Івани.
Зичимо усім міцного здоров’я, безмежної удачі й достатку.
У цей день 22 роки тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані віруючим Української православної церкви Київського патріархату.
12 серпня волинський скансен потрапив у десятку кращих музеїв України. Музей історії сільського господарства скансен у Рокинях, увійшов у першу десятку музеїв України з обслуговування і надання екскурсійних послуг.
2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили Олександра Кватирка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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