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Біля луцького ставка – гори сміття. ФОТО

Біля луцького ставка – гори сміття. ФОТО
Лучанин скаржиться, що поблизу ставка у районі Теремно виникають стихійні звалища.

Про це на порталі Відкрите місто написав Юрій Потоцький.

«Ставок Теремно, немає облаштованих смітників», - пише лучанин.

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Біля луцького ставка – гори сміття. ФОТО

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Теги: сміття, Теремно, Луцьк, ставок
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