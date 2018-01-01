Біля луцького ставка – гори сміття. ФОТО
Сьогодні, 07:34
Лучанин скаржиться, що поблизу ставка у районі Теремно виникають стихійні звалища.
Про це на порталі Відкрите місто написав Юрій Потоцький.
«Ставок Теремно, немає облаштованих смітників», - пише лучанин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному
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Про це на порталі Відкрите місто написав Юрій Потоцький.
«Ставок Теремно, немає облаштованих смітників», - пише лучанин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному
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