Волинянину, який зламав хребет, потрібна допомога





Про це написав на своїй сторінці у Faceboоk волинський танкіст Микола Тишик, - пише



Микола Тишик повідомляє, що вчора, 12 серпня, Сергій Вітенко зі Старої Вижівки зламав хреба, невдало пірнувши у воду.



Йому необхідна операція: будуть встановлювати пластини, які дуже дорого коштують.



“Це дуже хороша, щира весела, людинка. Давайте всі разом допоможемо, хто скільки може”, – пише молодший сержант Микола Тишик.



Інформація для благодійників: 5168 7573 3021 9215 Олена Вітенко.

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