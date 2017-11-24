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Волинянину, який зламав хребет, потрібна допомога

Волинянину, який зламав хребет, потрібна допомога
Волинянину, який невдало стрибнув у воду, збирають кошти на операцію хребта.

Про це написав на своїй сторінці у Faceboоk волинський танкіст Микола Тишик, - пише Волинська правда.

Микола Тишик повідомляє, що вчора, 12 серпня, Сергій Вітенко зі Старої Вижівки зламав хреба, невдало пірнувши у воду.

Йому необхідна операція: будуть встановлювати пластини, які дуже дорого коштують.

“Це дуже хороша, щира весела, людинка. Давайте всі разом допоможемо, хто скільки може”, – пише молодший сержант Микола Тишик.

Інформація для благодійників: 5168 7573 3021 9215 Олена Вітенко.

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Теги: допомога, операція, Сергій Вітенко
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Коментарі 1
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Немає мозгів то тепер мають люди дати гроші
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