Волинянину, який зламав хребет, потрібна допомога
Сьогодні, 10:03
Волинянину, який невдало стрибнув у воду, збирають кошти на операцію хребта.
Про це написав на своїй сторінці у Faceboоk волинський танкіст Микола Тишик, - пише Волинська правда.
Микола Тишик повідомляє, що вчора, 12 серпня, Сергій Вітенко зі Старої Вижівки зламав хреба, невдало пірнувши у воду.
Йому необхідна операція: будуть встановлювати пластини, які дуже дорого коштують.
“Це дуже хороша, щира весела, людинка. Давайте всі разом допоможемо, хто скільки може”, – пише молодший сержант Микола Тишик.
Інформація для благодійників: 5168 7573 3021 9215 Олена Вітенко.
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Про це написав на своїй сторінці у Faceboоk волинський танкіст Микола Тишик, - пише Волинська правда.
Микола Тишик повідомляє, що вчора, 12 серпня, Сергій Вітенко зі Старої Вижівки зламав хреба, невдало пірнувши у воду.
Йому необхідна операція: будуть встановлювати пластини, які дуже дорого коштують.
“Це дуже хороша, щира весела, людинка. Давайте всі разом допоможемо, хто скільки може”, – пише молодший сержант Микола Тишик.
Інформація для благодійників: 5168 7573 3021 9215 Олена Вітенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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