У Луцьку зі скандалом забрали гроші з будівництва реабілітаційного центру для атовців





Про це йшлося у понеділок, 13 серпня, під час сесії міськради.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що для завершення будівництва школи №27 пропонують зменшити видатки на капітальний ремонт доріг на 2 мільйони та забрати 4,9 мільйона гривень з будівництва центру для атовців.



«Останні два дні було багато зустрічей з атовцями, обіцянки, розмови з Палицею… Хлопці віддавали своє життя за те, щоб ми могли тут сидіти спокійно, говорити, навчатися. Ви пам’ятаєте, під яким тиском на центр виділяли 5 мільйонів. Гроші були виділені у травні, але документи досі не зробили. Ми особисто ходили до Карабана і знаєте, яка відповідь була? «Немає вказівки», - обурився депутат Микола Собуцький.



Він запропонував «зняти» 7 мільйонів на центр із закупівлі швейцарських тролейбусів або ж з ремонту вулиці Дубнівської, на який передбачено 10 мільйонів. Обласна рада не дасть грошей потім на ці потреби, а на будівництво центру – так, наголосила Лілія Єлова.



Воїн АТО Сергій Ліманов зауважив, що для депутатів нецінне їх життя, адже все більше і більше людей, які воювали на Сході, вчиняють самогубства, адже не отримують належної допомоги та підтримки.



«Відкрийте школу, але не ризикуючи життям людей. Давайте не будемо жертвувати тим, хто вже заради вас всім пожертвував. Залиште цих 5 мільйонів, додайте ще 7 і буде діалог. Ми приходимо до вас і пояснюємо, що життя важливіше доріг, шкіл. Ми хочемо, щоб ці діти йшли в школу і мали батьків», - наголосив він.



Психолог Олена Звєрєва обурилася, що військові мають приходити у міську раду і вибивати собі право на життя. Окрім того, що ніхто не дає гарантій, що гроші на будівництво реабілітаційного центру будуть згодом.



«Ніхто не думав, що буде така реакція. За 5 мільйонів гривень центр не збудуємо, там мінімум 20 треба. Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі. До кінця вересня вона буде завершена. До кінця вересня 5 мільйонів гривень будуть просто лежати у нашому бюджеті, бо будувати центр почнуть не раніше жовтня. Мінімальна сума, яку ми маємо дати на початок роботи школи №27, - 7,2 мільйона», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт. Він закликав «не шукати проблему там, де її немає».



Радник голови ОДА Денис П’ятигорець розповів, що проект центру для воїнів АТО розробляли ще під час головування Миколи Романюка, його коригували відповідно до змін Кабміну і нині його подали на експертизу, котра триватиме до жовтня.



«Як тільки документація буде готова, можна буде оголосити тендер. Навіть без коштів спочатку. Треба дати гарантії підрядникам. Ми зробимо все для того, аби вирішити це питання і побудувати центр», - запевнив він і додав, що у вересні на центр з бюджету області можна буде виділити 9 мільйонів, які мали піти на школу.



Активіст Сергій Рижков поцікавився, чи школу дійсно відкриють 1 вересня. Григорій Пустовіт повідомив, якщо виділять 7,2 мільйона, то вона відкриється.



Головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко відзначила, що 55-й мікрорайон активно розбудовується і давно існує потреба відкриття школи №27.



«Там зараз немає парт, дошок, хімічного і фізичного кабінетів. Зробіть цей героїчний крок і дайте можливість сісти дітям за парти», - сказала вона.



Військовий Андрій Фафлей заявив, що воїни хочуть контролювати увесь процес будівництва реабілітаційного центру від проведення тендерів. Лучанин Ігор Чигринюк додав, що ситуація в міськраді нагадує гру в наперстки: «Чому ви згадали про школу за 1,5 тижні про відкриття? Чому не раніше. Грошей більше не буде на центр для військових. Ви просто розводите людей».



У підсумку 22 обранців громади підтримали проект рішення. Зміну Миколи Собуцького про «перекидку» грошей на школу із купівлі швейцарських тролейбусів не підтримали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради «перекинули» 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27.Про це йшлося у понеділок, 13 серпня, під час сесії міськради.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що для завершення будівництва школи №27 пропонують зменшити видатки на капітальний ремонт доріг на 2 мільйони та забрати 4,9 мільйона гривень з будівництва центру для атовців.«Останні два дні було багато зустрічей з атовцями, обіцянки, розмови з Палицею… Хлопці віддавали своє життя за те, щоб ми могли тут сидіти спокійно, говорити, навчатися. Ви пам’ятаєте, під яким тиском на центр виділяли 5 мільйонів. Гроші були виділені у травні, але документи досі не зробили. Ми особисто ходили до Карабана і знаєте, яка відповідь була? «Немає вказівки», - обурився депутатВін запропонував «зняти» 7 мільйонів на центр із закупівлі швейцарських тролейбусів або ж з ремонту вулиці Дубнівської, на який передбачено 10 мільйонів. Обласна рада не дасть грошей потім на ці потреби, а на будівництво центру – так, наголосила Лілія Єлова.Воїн АТОзауважив, що для депутатів нецінне їх життя, адже все більше і більше людей, які воювали на Сході, вчиняють самогубства, адже не отримують належної допомоги та підтримки.«Відкрийте школу, але не ризикуючи життям людей. Давайте не будемо жертвувати тим, хто вже заради вас всім пожертвував. Залиште цих 5 мільйонів, додайте ще 7 і буде діалог. Ми приходимо до вас і пояснюємо, що життя важливіше доріг, шкіл. Ми хочемо, щоб ці діти йшли в школу і мали батьків», - наголосив він.Психологобурилася, що військові мають приходити у міську раду і вибивати собі право на життя. Окрім того, що ніхто не дає гарантій, що гроші на будівництво реабілітаційного центру будуть згодом.«Ніхто не думав, що буде така реакція. За 5 мільйонів гривень центр не збудуємо, там мінімум 20 треба. Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі. До кінця вересня вона буде завершена. До кінця вересня 5 мільйонів гривень будуть просто лежати у нашому бюджеті, бо будувати центр почнуть не раніше жовтня. Мінімальна сума, яку ми маємо дати на початок роботи школи №27, - 7,2 мільйона», - сказав в.о. мера. Він закликав «не шукати проблему там, де її немає».Радник голови ОДАрозповів, що проект центру для воїнів АТО розробляли ще під час головування, його коригували відповідно до змін Кабміну і нині його подали на експертизу, котра триватиме до жовтня.«Як тільки документація буде готова, можна буде оголосити тендер. Навіть без коштів спочатку. Треба дати гарантії підрядникам. Ми зробимо все для того, аби вирішити це питання і побудувати центр», - запевнив він і додав, що у вересні на центр з бюджету області можна буде виділити 9 мільйонів, які мали піти на школу.Активістпоцікавився, чи школу дійсно відкриють 1 вересня. Григорій Пустовіт повідомив, якщо виділять 7,2 мільйона, то вона відкриється.Головна освітянка Луцькавідзначила, що 55-й мікрорайон активно розбудовується і давно існує потреба відкриття школи №27.«Там зараз немає парт, дошок, хімічного і фізичного кабінетів. Зробіть цей героїчний крок і дайте можливість сісти дітям за парти», - сказала вона.Військовийзаявив, що воїни хочуть контролювати увесь процес будівництва реабілітаційного центру від проведення тендерів. Лучаниндодав, що ситуація в міськраді нагадує гру в наперстки: «Чому ви згадали про школу за 1,5 тижні про відкриття? Чому не раніше. Грошей більше не буде на центр для військових. Ви просто розводите людей».У підсумку 22 обранців громади підтримали проект рішення. Зміну Миколи Собуцького про «перекидку» грошей на школу із купівлі швейцарських тролейбусів не підтримали.

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