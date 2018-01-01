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Як у волинському селі, де живе 16 людей, співають давні пісні. ВІДЕО

Як у волинському селі, де живе 16 людей, співають давні пісні. ВІДЕО
У селі Сваловичі, де мешкає всього 16 людей, зберегли традиції давнього поліського співу.

Про це зокрема й написали на сайті проекту Ukraїner, де зустрічалися з місцевими мешканцями в рамках експедиції на Полісся.

"У селах Полісся сьогодні збереглася традиція автентичного поліського співу. Старі Коні, Комори, Сваловичі. У цих та деяких інших поліських селах ще пам’ятають старі пісні, які тут раніше знали та вміли співати всі. Вчилися співати дуже легко й природно. Як дихати. Тепер, коли кількість сільських мешканців тут часом не перевищує 30 осіб і всі вони — літні люди, спів просто на вулиці чути дедалі рідше. Попри все, є серед місцевих ще ті, хто пам’ятає, зберігає, співає і, навіть, навчає співу", - йдеться у матеріалі.

У Сваловичах немає клубу чи магазину, а вантажівка привозить хліб лише раз на тиждень. Тут живе Катерина Труш — сама у хаті, бо чоловік давно помер, а діти роз’їхалися:

"Мучусь, що чоловік умер. 50 років було як умер, а я вже 20 чи до 30 год як сама. Діти поїхали: син і дві дочки".

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Катерина згадує, як колись у селі люди проводили вільний час. І зараз, буває, збираються ще.

"Боже, як співали тут хороше. Вкраїнські пісні. Співають і тепер. Ми отам з однею жінкою як зійдем, то і тепер співаємо", - пригадує жінка.

Згадує пісні — переважно пізні романси радянських часів. Деякі пісні російською мовою, адаптовані, втім, під звучання місцевого діалекту:

"Тут пройдеш Сваловичі — ніхто так не заспіває! До мене направляють, бо тут не заспіває ніхто так колишні-колишні такиї пісні".

На питання про те, скільки таких пісень вона знає, Катерина відповідає «до холєри знаю!» — і сміється.



Як у волинському селі, де живе 16 людей, співають давні пісні. ВІДЕО
Як у волинському селі, де живе 16 людей, співають давні пісні. ВІДЕО

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Теги: Сваловичі, село
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