На Волині під час незаконної рубки лісу загинув чоловік





Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.



10 серпня 2018 р. на території державного підприємства «Колківське ЛГ» трапився трагічний випадок зі смертельним наслідком.



Чоловік, який загинув, не мав трудових взаємин із підприємством. Це була самовільна порубка дерев.



Зокрема, на ділянці, де не проводились ніякі лісогосподарські роботи.

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