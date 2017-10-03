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На Волині під час незаконної рубки лісу загинув чоловік

На Волині під час незаконної рубки лісу загинув чоловік
На одному з лісгоспів Волині під час незаконної рубки дерев загинув чоловік.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

10 серпня 2018 р. на території державного підприємства «Колківське ЛГ» трапився трагічний випадок зі смертельним наслідком.

Чоловік, який загинув, не мав трудових взаємин із підприємством. Це була самовільна порубка дерев.

Зокрема, на ділянці, де не проводились ніякі лісогосподарські роботи.

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Теги: ліс, смерть
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