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Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку

Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку
Українська акторка та адміністративний директор колективу «95 квартал» Олена Кравець побувала в замку Любарта, де зустрілась з учасником однойменної команди гумористичного шоу.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, - повідомляє Район. Луцьк.

Олена Кравець розповіла, що пішла на екскурсію в замок. Там згадувала про однойменну команду «Замок Любарта» з проекту «Ліга сміху».

Коли ж сіла випити кави в ресторані, то випадково зустріла учасника цієї команди.

«Приїхати в Луцьк. Піти на екскурсію в Замок Любарта і там згадувати про однойменну команду в @ligasmeha, сісти випити кави в ресторанчику біля підніжжя замка і випадково там зустріти Назара з цієї команди. Як? #случайностейнебывает

P. S. Тепер на 200 гривень я буду дивитись по-іншому», – написала Олена Кравець.

Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку
Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку
Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку
Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку
Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку

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Теги: Луцький замок
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