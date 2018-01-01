Зірка «95 кварталу» похизувалася світлинами з Луцького замку

Олена Кравець побувала в замку Любарта, де зустрілась з учасником однойменної команди гумористичного шоу.



Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, - повідомляє



Олена Кравець розповіла, що пішла на екскурсію в замок. Там згадувала про однойменну команду «Замок Любарта» з проекту «Ліга сміху».



Коли ж сіла випити кави в ресторані, то випадково зустріла учасника цієї команди.



«Приїхати в Луцьк. Піти на екскурсію в Замок Любарта і там згадувати про однойменну команду в @ligasmeha, сісти випити кави в ресторанчику біля підніжжя замка і випадково там зустріти Назара з цієї команди. Як? #случайностейнебывает



P. S. Тепер на 200 гривень я буду дивитись по-іншому», – написала Олена Кравець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська акторка та адміністративний директор колективу «95 квартал»ь побувала в замку Любарта, де зустрілась з учасником однойменної команди гумористичного шоу.Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, - повідомляє Район. Луцьк Олена Кравець розповіла, що пішла на екскурсію в замок. Там згадувала про однойменну команду «Замок Любарта» з проекту «Ліга сміху».Коли ж сіла випити кави в ресторані, то випадково зустріла учасника цієї команди.«Приїхати в Луцьк. Піти на екскурсію в Замок Любарта і там згадувати про однойменну команду в @ligasmeha, сісти випити кави в ресторанчику біля підніжжя замка і випадково там зустрітиз цієї команди. Як? #случайностейнебываетP. S. Тепер на 200 гривень я буду дивитись по-іншому», – написала Олена Кравець.

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