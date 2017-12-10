В аварії у Маневицькому районі травмувались двоє людей





Нагадаємо, учора, 13 серпня, на перехресті автошляхів Київ-Ковель-Ягодин – Луцьк-Дольск поблизу райцентру Маневичі Citroen Berlingo



За кермом Citroen перебував 23-річний житель міста Кременець. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, під керуванням 30-річного жителя Ковельського району.



Внаслідок зіткнення водій та 32-річний пасажир «Citroen Berlingo», житель Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення хірургії Маневицької центральної районної лікарні. Водій вантажівки не постраждав.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



Нагадаємо, що у неділю, 12 серпня, у Маневицькому районі внаслідок автопригоди загинув мотоцикліст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок автопригоди у Маневицькому районі травмувалося двоє жителів Тернопільської області, їх госпіталізували.Нагадаємо, учора, 13 серпня, на перехресті автошляхів Київ-Ковель-Ягодин – Луцьк-Дольск поблизу райцентру Маневичі Citroen Berlingo врізався у вантажівку Renault Premium , - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом Citroen перебував 23-річний житель міста Кременець. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, під керуванням 30-річного жителя Ковельського району.Внаслідок зіткнення водій та 32-річний пасажир «Citroen Berlingo», житель Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення хірургії Маневицької центральної районної лікарні. Водій вантажівки не постраждав.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.Нагадаємо, що у неділю, 12 серпня, у Маневицькому районі внаслідок автопригоди загинув мотоцикліст.

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