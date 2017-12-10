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В аварії у Маневицькому районі травмувались двоє людей

В аварії у Маневицькому районі травмувались двоє людей
Внаслідок автопригоди у Маневицькому районі травмувалося двоє жителів Тернопільської області, їх госпіталізували.

Нагадаємо, учора, 13 серпня, на перехресті автошляхів Київ-Ковель-Ягодин – Луцьк-Дольск поблизу райцентру Маневичі Citroen Berlingo врізався у вантажівку Renault Premium, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом Citroen перебував 23-річний житель міста Кременець. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, під керуванням 30-річного жителя Ковельського району.

Внаслідок зіткнення водій та 32-річний пасажир «Citroen Berlingo», житель Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення хірургії Маневицької центральної районної лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у неділю, 12 серпня, у Маневицькому районі внаслідок автопригоди загинув мотоцикліст.


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Теги: аварія, Маневичі, пост
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